В Китае археологи раскопали необычную находку

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Китае близ города Цзиньчжоу при раскопках древней гробницы обнаружены необычные предметы, напоминающие настольную игру. Об этом сообщают "Дни.Ру".

Внутри захоронения эпохи княжества Ци, которому более 2,3 тысячи лет, археологи нашли 21 кубик с номерами и часть разбитой доски, украшенной геометрическими фигурами. Также найдена игральная кость с 14 гранями, изготовленная из зуба животного.

Ученые пока не могут определить предназначение артефактов. По одной из версий, они могли использоваться для древней игры "Бо". Это развлечение существовало полторы тысячи лет назад. Правила игры остаются неизвестными. Возможно, находка позволит подробнее узнать ее историю.

Гробница неоднократно подвергалась расхищениям. Археологи насчитали более 20 ходов, вырытых охотниками за сокровищами. В одном из них был найден скелет, который может принадлежать грабителю.

Сама гробница состоит из двух огромных пандусов и лестницы, которая ведет в погребальный зал. Рядом с непосредственным захоронением вырыто еще пять ям, куда помещены предметы умершего.