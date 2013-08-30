В Москве создадут сеть анимационных киноклубов

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В сентябре ГБУК "МосКино" начнет развивать в Москве сеть анимационных киноклубов, сообщили М24.ru в пресс-службе учреждения. Площадкой для первых двух клубов выбран кинотеатр "Звезда" на Земляном Валу, их открытие состоится 7 сентября, в этот день занятия будут бесплатными.

Под клубы были отданы площадки, которые ранее время от времени проводили бесплатные показы. Теперь на этих площадках планируется проводить лекции и устраивать обсуждения, а их посещение станет платным. Первый анимационный клуб "Цехановский", названный в честь известного российского аниматора XX века, будет вести сотрудник Музея кино, создатель портала "Анималайф" Павел Шведов. Второй клуб – "Новый лекторий" - будет посвящен изучению истории кино и анимации. Кроме того, "МосКино" планирует открыть клуб "Как дома", где молодые режиссеры смогут демонстрировать и обсуждать с аудиторией свои первые картины. "Раньше мы сдавали площадку в аренду под такие мероприятия, теперь она станет для режиссеров бесплатной. Входные билеты будут доступными для всех", - пояснили в "МосКино".

Стоимость одного занятия в киноклубе составит от 50 до 100 рублей, а занятие будет длиться от 1,5 до 2,5 часов. Клубы будут работать либо один раз в неделю, либо один раз в две недели. Зал кинотеатра "Звезда" вмещает до 60 человек, однако его планируется уплотнить до 100 зрителей. "Программа будет разнообразной, она включит лекции, просмотры кинолент и обсуждения. На показ отечественного фильма будут приглашать автора и участников съемочной бригады, на зарубежные показы – кинокритиков и киноведов", - рассказали в "МосКино".

Всего "МосКино" имеет 14 клубов, в ближайшее время откроется еще несколько, в дальнейшем планируется расширение сети. Перспективы развития киноклубов, не только анимационных, в настоящее время обсуждаются, идет отбор подходящих площадок, пояснили в учреждении. "Пока мы планируем превратить кинотеатр "Звезда" в многофункциональный киноцентр", - сообщили в пресс-службе.

Вице-президент Гильдии продюсеров России Александр Котелевский отметил, что киноклубы "важны для кинопроцесса". При этом он пояснил, что анимация достаточно популяризована на любительском уровне, и такие ленты "вызывают интерес у большого количества людей". "Анимации нужно уделять внимание, но наравне с другими сферами кино", - полагает Котелевский.

Профессор ВГИК Кирилл Разлогов уверен, что необходимо создавать места, которые смогут объединить горожан по интересам. "Однако нужно проследить за тем, как такие киноклубы будут работать, как будут подбирать репертуар и лекторов, отсеивать непопулярные направления и развивать то, что будет востребовано", - заключил он.

Культуролог, исследователь позднесоветского и нового российского кинематографа Юлия Лидерман положительно отозвалась об инициативе "МосКино". "Городу нужны специализированные площадки, где будут показывать особое кино. А киноклубы должны объединить людей по интересам, это хороший шанс обмениваться опытом, учиться и просто смотреть хорошие фильмы", - уверена она. По мнению культуролога, столице необходимы клубы, где будут изучать и показывать также документальное, социальное, юношеское кино, эстетское кино и треш. Лидерман считает, что инициатива по организации таких площадок должна исходить от горожан, а властям следует изучить предпочтения публики. Эксперт предложила создавать новые киноклубы в Библиотеке искусств имени Эйзенштейна и в кинотеатре "Пионер", так как они имеют подходящие площадки и хорошую фонотеку.

Генеральный директор кинокомпании "ПАРАМИР" Юрий Бобров также позитивно оценил идею киноклубов. По его словам, "многие хорошие фильмы с трудом пробиваются на большую сцену, а в клубе зритель сможет найти малоизвестную, но отвечающую его интересам картину". Эксперт заметил, что большим плюсом киноклубов является обсуждение. "Думаю, это отвечает потребностям тех, кого интересует кино. В наше время остро ощущается нехватка в таких диалогах", - подытожил он.

Напомним, ранее "МосКино" совместно с департаментом культуры организовало серию бесплатных киносеансов в парках. Сеансы проходили в парке "Красная Пресня", саду имени Баумана, парке Горького, "Сокольниках", "Филях", "Эрмитаже", а также в кинотеатре "Пионер". Программа включала фильмы об истории и культуре Москвы, а также блок для гостей столицы.

Мария Решетникова