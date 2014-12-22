Фильм "Инородное тело" Кшиштофа Занусси вышел в прокат

Фото: M24.ru

Драма "Инородное тело" польского режиссера Кшиштофа Занусси вышла в прокат, сообщает телеканал "Москва 24".

По сюжету, племянник католического священника Анджело переезжает из Италии в Польшу вслед за своей возлюбленной. Но девушка уходит в монастырь. Анджело не хочет признавать свое поражение, он устраивается в отделение польской корпорации.

Во время московской командировки начальница подставляет Анджело. В результате итальянец оказывается в русской тюрьме.

В картине нет ни одного однозначно хорошего или плохого героя.

"Если человек служит деньгам и власти, это не счастье, потому что есть ценности выше. Именно об этом я хотел сделать картину", - рассказал режиссер Кшиштоф Занусси.

Съемки картины проходили в том числе и в Москве. В них принимали участие Чулпан Хаматова и Михаил Ефремов.