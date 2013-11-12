Покупателям показали 10 выставленных на продажу московских кинотеатров

В Москве прошла презентация выставленных на продажу кинотеатров

Презентация (RoadShow) выставленных на продажу десяти кинотеатров прошла во вторник в кинотеатре "София". Потенциальным покупателям представили кинотеатры "Экран", "Бирюсинка", "Волга", "Киргизия", "София", "Электрон", "Волгоград", "Орбита", "Солнцево" и "Рассвет".

На аукцион выставлены два лота по пять кинотеатров в каждом. Подать заявку для участия в аукционе можно до 19 ноября 2013 года. Первый аукцион состоится 6 декабря, а дальнейшие торги запланированы на первый квартал 2014 года.

Суммарная стоимость первого лота, в который вошли пять кинотеатров, составила около 3,14 миллиарда рублей, второго - 1,62 миллиарда. Департамент городского имущества уже заявлял, что начальная цена лотов отражает рыночную стоимость этих объектов.

"Продавая кинотеатры, мы рассчитываем на дальнейшее развитие. Во всех объектах - за исключением кинотеатра "София" - остаются 30% культурно-просветительские функции", - сказал представитель столичного департамента по конкурентной политике, начальник управления подготовки земельно-имущественных торгов Александр Лукин.

Отметим, столичные власти отобрали для продажи на аукционе 39 кинотеатров - это половина от существующих в Москве. Остальные останутся в собственности города.

Модернизировать эти объекты планируют в течение трех лет. Площадь восьми из десяти кинотеатров новые владельцы смогут увеличить.

Основная функция примерно трети этих объектов будет культурно-просветительской. Это значит, что строить на данных территориях торговые центры не планируют, при этом действующие кинотеатры не закроют. Еще часть объектов в дальнейшем будут выполнять спортивно-рекреационную и лечебно-оздоровительную функции, то есть в кинотеатрах могут появиться спортзалы, кружки, секции, а оставшиеся площади - а это около 10% - инвесторы смогут использовать под небольшие магазины.