За реставрацией кинотеатра "Художественный" можно будет следить в Сети

Фото: ИТАР-ТАСС

За реставрацией старейшего в Москве кинотеатра "Художественный" можно будет следить в интернете, сообщила в понедельник гендиректор государственного городского учреждения культуры "Московское кино" Василиса Орестова.

"Мы планируем с момента начала ремонтных работ вести страницу на нашем сайте и в социальных сетях, где будет отображаться весь ход работ", - отметила Орестова на пресс-конференции.

Ранее руководитель департамента культуры столицы Сергей Капков сообщил, что реставрация и реконструкция кинотеатра займет два года. За это время его оснастят системами для показа на электронных носителях, в том числе системой 3D и возможностью пленочного 35-миллиметрового показа, а также оборудованием для синхронного перевода.

Чердак будет перестроен и превратится в выставочный зал. Появятся дополнительные залы для фестивальных показов на 96 и 48 мест. В большом зале установят широкую сцену, новое звуковое и осветительное оборудование для проведения концертов, а привычные красные стены перекрасят в исторический оливковый цвет.

Также в кинотеатре сделают пандусы для маломобильных посетителей. В "Художественном" будет три зрительных зала, после реставрации в большом зале сократится количество мест и восстановлены все зрительные ложи.

На реставрацию кинотеатра город потратит около полмиллиарда рублей. На время работ все сотрудники "Художественного" будут работать в кинотеатре "Космос" на проспекте Мира , который начнет работать для зрителей весной 2014 года.

Кинотеатр "Художественный", рассчитанный на 400 зрителей, был построен в 1909 году по проекту архитектора Николая Благовещенского. Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года, в этом же году здесь побывал Лев Толстой. Первыми продемонстрированными в "Художественном" фильмами были драмы "Жоржетта", "Ангел примирения" и "Посмертное желание матери" и другие картины немого кино. В 1911 году кинотеатр был реконструирован архитектором Федором Шехтелем.