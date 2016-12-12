Натали Портман и Кейси Аффлек получили призы кинокритиков за актерские работы

Кадр из фильма "Джеки"

Актеры Натали Портман и Кейси Аффлек получили призы Critics' Choice за лучшие актерские работы, сообщается на сайте премии.

22-я церемония вручения наград ассоциации кинокритиков США и Канады Critics' Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) 11 декабря.

Натали Портман завоевала приз американских кинокритиков за роль в фильме "Джеки" Пабло Ларраина. Ее конкурентками в этой номинации были Эми Адамс ("Прибытие"), Рут Негга ("Любить"), Изабель Юппер ("Она"), Эмма Стоун ("Ла-ла-ленд") и Аннетт Бенинг ("Женщины ХХ века").

Кейси Аффлек получил премию за лучшую мужскую роль, сыграв в фильме "Манчестер у моря". Его конкурентами были Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Дензел Вашингтон ("Ограды"), Джоэл Эдгертон ("Любить"), Том Хэнкс ("Чудо на Гудзоне") и Райан Гослинг ("Ла-ла-ленд").

Создатели "Ла-ла-ленда" унесли с церемонии вручения наград ассоциации американских кинокритиков сразу 8 призов (всего было 12 номинаций), среди которых и статуэтка в главной номинации – лучший фильм этого года. Также лента была удостоена наград критиков за операторскую работу, постановку, музыку, монтаж и режиссуру. Приз за лучший оригинальный сценарий "Лак-ла-ленд" разделил с картиной "Манчестер у моря".

За статуэтку в номинации "Лучший фильм" боролись "Чудо на Гуздоне", "Лунный свет", "Манчестер у моря", "Любить","Лев", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Ограды" и "Прибытие".

Лучшим фильмом на иностранном языке стала французская драма "Она".

Critics' Choice – крупнейшая премия ассоциации кинокритиков США и Канады , в которой состоят около 300 критиков. Вручается ежегодно за работы в кино и на телеэкране. Считается, что работы, отмеченные этой наградой, будут претендовать и на "Оскар".