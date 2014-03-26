На базе киностудии имени Горького создадут кинематографический центр

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице на базе киностудии имени Горького создадут многофункциональный кинематографический центр, в который могут войти "Центрнаучфильм" и Научно-исследовательский кинофотоинститут.

По словам гендиректора киностудии Сергея Зернова, съемочная площадка является перспективным проектом для создания крупного Центра отечественной кинематографии. "Основным направлением деятельности новой структуры станет производство детского и семейного кино", - цитирует Зернова РИА Новости.

Кроме того, новый кинематографический центр будет развивать направление по производству неигровых и учебных фильмов.

В 2015 году киностудия имени Горького отпразднует 100-летний юбилей. За свою историю студия выпустила свыше тысячи как художественных, так и документальных фильмов.