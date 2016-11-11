Герои мультфильмов научат малышей кататься на коньках

Игры, квесты, шоу, соревнования, зарядка и мультфильмы – на Главном катке страны на ВДНХ
Дата: с 25 ноября
Место: ВДНХ
Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Ради чего идти: встать на коньки и прокатиться по площадке в 70 000 квадратных метров, получить заряд энергии, поднять настроение, порадоваться настоящей русской зиме. В этом году для посетителей катка разработали массу новых программ в честь Нового года, Рождества, старого Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества.
Каждый день там будут проводить танцевальные мастер-классы и утренние зарядки, а герои мультфильмов научат маленьких гостей делать на льду первые шаги.
Что еще: по субботам на льду начнут проводить командные игры, конкурсы, квесты.
Этой зимой входные билеты на утренние сеансы по будням станут дешевле на 50 рублей. С 11:00 до 15:00 для взрослого будет стоить 300 рублей. Пенсионеры смогут кататься совершенно бесплатно по вторникам с 11:00 до 15:00.
Подробности и схема катка на официальном сайте ВДНХ.