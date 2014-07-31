Один пострадавший при ЧП в метро остается в крайне тяжелом состоянии

Фото: ИТАР-ТАСС

В столичных больницах находятся 35 пострадавших при аварии в московской подземке, при этом один из них остается в крайне тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой источник в медицинских кругах.

Самочувствие еще троих пострадавших оценивается как тяжелое. Также 12 человек находятся в состоянии средней тяжести, еще 18 - в удовлетворительном. При этом трое из пациентов до сих пор находятся в реанимационных отделениях.

В больнице также находится пациент, госпитализированный уже в последующие после аварии дни, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Всего же из лечебных заведений с момента аварии в метро выписаны 103 человека, в том числе один - в четверг, 31 июля.

Как сообщалось ранее, врачи перевели из реанимации в обычную палату машиниста Сергея Осипова, пострадавшего в аварии на Арбатско-Покровской линии. Состояние машиниста значительно улучшилось, но ему предстоит серьезное лечение, точные сроки восстановления после которого не называются.

Напомним, что 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 пассажиров. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов.

По предварительной информации, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.