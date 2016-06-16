Обнаружен один из "черных ящиков" разбившегося в Средиземном море лайнера

Фото: МЧС/ТАСС

Обнаружен один из "черных ящиков" разбившегося в Средиземного море лайнера EgyptAir. Речь идет о речевом самописце, сообщает "Интерфакс".

Блок памяти "черного ящика" находится в целости и сохранности, а это означает, что экспертам остается расшифровать переговоры экипажа.

Пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir разбился в районе греческого острова Карпатос в конце мая. Авиалайнер А320 выполнял рейс из Парижа в Каир, но недалеко от границы Греции и Египта над Средиземным морем пропал с радаров.

По сообщениям египетских военных, сигнала о ЧП с борта не поступало.

На борту находились 66 пассажиров и членов экипажа. Обломки пропавшего лайнера обнаружены в море к югу от греческого острова Карпатос.