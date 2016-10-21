Капремонт дома на 1-й Брестской удешевили почти на 6 млн рублей

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Многоквартирному дому по адресу: 1-я Брестская, дом 33, строение 2 предстоит капитальный ремонт, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Дом был построен в 1955 году по индивидуальному проекту. В соответствии с проектной документацией, строители отремонтируют главный и дворовый фасады здания, заменят поврежденную кровлю, заменят общедомовое освещение, системы водоснабжения и канализации и многое другое.

Уточняется, что Москомэкспертизе удалось удешевить смету на 5,8 миллиона рублей, что составляет почти 20 процентов от заявленной стоимости.