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24 июля 2014, 15:56

Курение на верандах могут разрешить осенью 2014 года – Немерюк

кафе летние веранды Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Курение на некоторых летних верандах кафе и ресторанов разрешат в сентябре-октябре 2014 года, сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам чиновника, можно откорректировать антитабачный закон так, чтобы в Москве можно было курить на летних верандах без настилов и поручней. "Сейчас он (документ) находится на рассмотрении в различных ведомствах правительства Москвы. В случае одобрения, будет разрешено курить на таких верандах, но это произойдет не раньше сентября - октября", - цитирует Немерюка Агентство "Москва".

Ранее M24.ru сообщало, что клиенты смогут курить в летних кафе без навесов, но, по мнению рестораторов, полностью от ограждений откажется менее половины предпринимателей.

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По словам Немерюка, московские власти готовы убрать из-под действия этого постановления кафе, выполненные в виде столиков и зонтиков около заведения общепита. "Таким образом, столики на улице будет регулировать закон "О благоустройстве". Если же у летней веранды есть покрытие, настил или перила, то они в эту категорию войти не смогут и для них антитабачный запрет сохранится. Речь идет только о столиках, стульях и зонтиках на городских территориях", - отметил чиновник.

Ранее M24.ru сообщало, что Роспотребнадзор в письме от 18 июня 2014 года посчитал веранды, балконы, шатры, палатки попадающими под антитабачный закон. Московские власти готовы убрать из-под действия этого постановления кафе, выполненные в виде столиков и зонтиков около заведения общепита.

Напомним, что с 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, клубах, гостиницах, магазинах, на летних верандах, в самолетах. Также начал действовать запрет на продажу сигарет в киосках. Штрафы составляют для физических лиц - 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Штрафы за курение

Первая часть антитабачного закона вступил в силу в 2013 году. Курить запретили в подъездах, офисах, больницах, школах, вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от транспортных объектов.

Запрет на курение не действует только в специально оборудованных местах в помещениях или на открытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать места для курения на предприятиях и в офисах, при этом собственник помещения сам вправе решать, устраивать курилку или нет.

Сюжет: Запрет курения в общественных местах

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