В столице пройдет первый кадетский бал

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Первый Московский кадетский бал, посвященный истории дома Романовых, пройдет в столице 25 марта, сообщили m24.ru организаторы мероприятия.

Для гостей выступят кадеты Первого Московского кадетского корпуса и ученицы балетных школ Илзе Лиепа в возрасте 9–14 лет. Каждый танец будет посвящен какому-либо важному событию русской истории, либо исторической личности, например, Петру I или Елизавете Петровне.

Кроме того, российская балерина и народная артистка России Илзе Лиепа исполнит танец, который на балу 1903 года в Зимнем дворце танцевала Зинаида Юсупова.

Одна из целей мероприятия – возрождение традиций и бального этикета. "Наш бал – это в первую очередь церемониальный праздник, наполненный смыслом старинной эпохи высшего дворянского общества", – отмечают организаторы.

Бал пройдет в Доме Пашкова по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1. Начало мероприятия в 18:00.

В России первые балы начали проводить во времена Петра I. Они всегда открывались полонезом, за которым следовал менуэт. Большое внимание балам уделялось и при Елизавете Петровне, и Елизавете II.

Костюмированный бал в Зимнем дворце в 1903 году является одним из самых известных и зрелищных балов. Он был устроен к 290-летия дома Романовых. Тогда все окружение Николая II явилось в нарядах допетровского времени, которые сохранились до сих пор.