23 июня 2013, 10:57

Общество

В Москве проходят выпускные балы

Выпускные балы начались в центре столицы

Выпускные балы проходят в воскресенье в столице.

Всего в этом году выпускной отметят около 53 тысяч старшеклассников, а главной площадкой праздника в станет парк Горького. Он на одну ночь он превратится в гигантский молодежный клуб - парк разделили на четыре зоны, символизирующие времена года, а для вчерашних школьников организовали модное дефиле, лазерное шоу и фейерверк. Предполагается, что парк посетят бывшие ученики 70-ти столичных школ.

С утра в воскресенье на Соборной площади Московского Кремля проходит объединенный выпускной бал суворовцев и кадетов. Подразделений много - на месте собрались воспитанники Московского, Тверского военных училищ, столичного военно-музыкального училища и пансиона воспитанниц Министерства обороны. Аттестаты получат более 200 выпускников.

Чтобы не испортить вечерние наряды в дождливую погоду, которая ожидается в воскресенье, выпускникам вместе с аттестатами будут раздавать дождевики.

Традиционно на празднике будет запрещен алкоголь, а за порядком во время выпускного будут следить 4,5 тысячи полицейских. Они будут дежурить в каждой школе и в парке Горького.

