03 марта 2016, 11:31

Транспорт

Столичные центры госуслуг "Мои документы" не будут работать 8 марта

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

В предстоящие длинные выходные центры госуслуг Москвы отдыхают только один день – 8 марта, сообщает пресс-служба организации.

Для удобства посетителей центры будут работать 5, 6 и 7 марта по обычному графику – с 8:00 до 20:00. С 9 марта "Мои документы" работают в обычном режиме: с 8:00 до 20:00 без обеда и выходных.

Сейчас в Москве 120 центров госуслуг. График работы размещен на сайте центров госуслуг и в каждом центре "Мои документы".

Чтобы удобно спланировать посещение, можно проверить количество человек в очереди на портале городских услуг и выбрать наименее загруженный центр для оформления документов.

Ранее m24.ru сообщало, что центры госуслуг подготовили праздничную программу к Международному женскому дню. Посетителей ждут праздничные мастер-классы и выставки.

