У дома, в котором родился Пастернак, снесли незаконную мансарду

Дому, в котором родился Борис Пастернак, вернули исторический облик. Для этого демонтировали незаконно надстроенную мансарду и реставрировали карниз здания.

Приемку результатов реставрации памятника архитектуры XIX века провела специальная комиссия. Восстановления исторического облика здания добился департамент культурного наследия Москвы.

Мансардный этаж площадью 300 квадратных метров самовольно, без получения разрешительной документации, надстроили в 2002 году.

В 2009 году по иску Мосгорнаследия Арбитражный суд Москвы постановил снести мансарду и вернуть зданию первоначальный вид, однако собственники здания оспорили решение. Но судебные инстанции различного уровня поддержали позицию города о незаконности возведенной надстройки.

Работы по демонтажу мансарды провели в августе – октябре 2013 года за счет средств городского бюджета. Общая стоимость работ составила более пяти миллионов рублей. Все расходы должны возместить пользователи объекта, надстроившие незаконную мансарду.

Государственным заказчиком работ по демонтажу выступила подведомственная департаменту культурного наследия организация – ГКУ "Мосреставрация".