Задержаны подозреваемые в мошенничестве со 120 столичными зданиями

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Правоохранительные органы Израиля и Германии задержали четверых подозреваемых в попытке мошенничества со 120 зданиями в Москве, часть из которых построена в XIX веке.

Как пишет "Коммерсантъ", среди фигурантов дела – совладельцы Финансбизнесбанка Алексей Болотин и Леонид Дунаев, брат последнего Александр Дунаев и бизнесмен Фарид Валеев. По версии следствия, строения, принадлежавшие строительной индустрии "Гран", оказались заложенными в банке, и подозреваемые получили под них крупные кредиты, оформленные на подконтрольные компании.

При этом представители компании Александра Дунаева, ссылаясь на Росимущество, под угрозой увольнения заставляли директоров некоторых госкомпаний подписывать поручительства по кредитам.

Напомним, о мошенничестве с историческими зданиями стало известно в начале 2013 года. Главным обвиняемым по делу проходил экс-руководитель московского управления Росимущества Анатолий Шестерюк.

Сначала преступники находили брошенные госпредприятия и назначали на должность руководителей своих людей, затем госпредприятие оформлялось в качестве поручителя при получении кредитов или оформлении иных сделок фирмами, подконтрольными фигурантам дела, затем за предприятием закреплялись гособъекты: АЗС, культурно-досуговые учреждения и памятники архитектурного наследия.

На завершающем этапе госимущество отчуждалось: банк "Московский капитал", не получая денег от фирм-заемщиков, обращался в частный третейский суд с требованием взыскать долг. После положительного решения суда кредиторы завладевали имуществом, находящимся в ведении предприятия.

Среди зданий, которые пытались украсть злоумышленники, оказались 28 памятников архитектуры: ансамбль Рогожской ямской слободы XIX века, усадьба доктора Снегирева на Плющихе, построенная в XIX веке, дом Долгоруковых в Колпачном переулке, возведенный в XVIII веке, здания палат XVII-XVIII веков на Кожевнической улице и другие постройки.

Следствию удалось доказать причастность Шестерюка и его соучастника, экс-председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина, к хищению трех заправок на МКАД. Правоохранители не исключают, что в случае экстрадиции других фигурантов дело о хищении зданий может быть пересмотрено.