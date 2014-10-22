Лекции о современном театре прочтут в Культурном центре ЗИЛ

Фото: m24.ru

С 31 октября по 21 декабря в Культурном центре ЗИЛ будут проходить лекции о современном театре. О новых формах искусства и социальных возможностях театра расскажут критики, режиссеры и актеры.

Лекции могут посетить представители творческой индустрии, студенты и любители театра.

Цикл стартует лекцией театрального критика, заместителя художественного руководителя Центра имени Мейерхольда по творческим вопросам Елены Ковальской. Она расскажет о социальном театре, который стал мощным инструментом развития личности и общества.

Вы узнаете, как появился социальный театр, какую роль он играет в процессе адаптации социально нестабильных граждан, каковы особенности театра, созданного при участии людей с особенностями физического и психического развития.

Добавим, что Ковальская – один из инициаторов проектов "Школа театрального лидера" и "Институт театра". Работала заведующей литературной частью в театре "Школа современной пьесы", отборщиком и директором фестиваля "Новая драма", арт-директором фестиваля молодой драматургии "Любимовка".

Начало 31 октября в 19.00. Вход свободный.