20 июня 2013, 15:04

Культура

Художники и музыканты в Никола-Ленивце устроят "Ночь новых медиа"

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 23 июня 2013 года в арт-парке "Никола-Ленивец", расположенном в Калужской области в 200 километрах к юго-западу от Москвы, пройдет второй фестиваль "Ночь новых медиа". По замыслу организаторов, гости и участники праздничного действа отметят летнее солнцестояние веселым ночным праздником и, по старинной традиции многих европейских народов, вместе встретят рассвет.

Как и в прошлом году, когда проходил первый фестиваль, основной площадкой станет масштабная инсталляция Николая Полисского "Вселенский разум", состоящая из 42 девятиметровых ракет, окружающих гигантский деревянный механический мозг. В этом масштабном памятнике искусственному интеллекту будет размещена уникальная интерактивная инсталляция "Сорок два" от проекта Дмитрия Морозова, состоящая более чем из 500 световых приборов и 24 аудиоканалов. Скрытно интегрированная во "Вселенский разум", она является автономным генеративным звуковым объектом, при помощи которого каждый зритель может вступить в интерактивное взаимодействие с "Вселенским разумом", получив в качестве обратной реакции уникальный аудиосветовой ряд. Мультимедиа-инсталляция будет работать все выходные лета.

Аудио-визуальная инсталляция "Сорок два". Фото: newmedianight.nikola-lenivets.com

В ночь фестиваля здесь представят свои перформансы известные немецкие музыканты ATOM™ и экспериментальный дуэт Diamond Version, который приедет в Никола-Ленивец сразу после выступления на концерте Depeche Mode в Москве. Один из участников дуэта Альва Ното - художник и музыкант, экспериментирующий в разных стилях электронной музыки и создающий из различных тресков и помех аудиокартины, похожие на едва слышный фон технических и электронных шумов.

Начинает программу музыкант из Германии Ян Елинек, чьи сеты любят за глубокий звук и за остроумное использование цитат из раннего джаза и рока.

Вторым центром фестиваля станет "Маяк" - 18-метровая башня со смотровой площадкой, с которой открывается захватывающий вид на окрестные холмы и реку Угру, чей высокий берег превратится в зрительский амфитеатр. Вокруг "Маяка" развернется масштабный мультимедийный перформанс Виты Адлерберг "В луче света". Синтез современной хореографии, экспериментальной электронной музыки и световой сценографии изменит привычную реальность и наполнит новым смыслом окружающий ландшафт.

Две основные площадки фестиваля соединит километровая тропа, вдоль которой будут размещены световые инсталляции.

Вход на фестиваль бесплатный.

При чем здесь стояние на Угре?

"Никола-Ленивец", находящийся по соседству с одноименной деревней Дзержинского района Калужской области, - единственный в России арт-парк в котором представлены ландшафтные инсталляции, объекты лэнд–арта лучших российских и зарубежных авторов, многие из которых стали знаковыми для современного искусства. Арт-парк открыт для творческих экспериментов и постоянно пополняется объектами искусства. Широкую известность "Никола-Ленивец" приобрел начиная с 2006 года, когда там стали ежегодно проводить крупнейший в Европе и России фестиваль лэнд-арта и ландшафтных арт-объектов "Архстояние". Название возникло благодаря близости площадки к реке Угра: организаторы утверждают, что в районе проведения фестиваля в 1480 году происходило знаменитое стояние на Угре. Старейший участник, организатор и идейный вдохновитель фестиваля - художник и скульптор Николай Полисский.

