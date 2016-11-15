Неизвестную картину Фриды Кало выставят на Sotheby's

Фрида Кало "Автопортрет с обезьянкой"

Неизвестную картину мексиканской художницы Фриды Кало "Девочка с ожерельем" выставят на аукционе Sotheby's. Об этом сообщает Reuters.

О существовании этой картины ранее не было известно: супруг Кало, Диего Ривера, подарил ее одной художнице из Калифорнии, в доме которой полотно хранилось последние 60 лет. Исследователи предполагают, что "Девочка с ожерельем" могла входить в первую двадцатку из 143 работ, выполненных художницей. Такие выводы они делают на основании анализа стилистических особенностей живописи Кало.

В понедельник "Девочка с ожерельем" будет продана на торгах латиноамериканского искусство Sotheby's. Стартовая цена составляет от полутора до двух миллионов долларов. Руководитель отдела Sotheby's по искусству Латинской Америке Алекс Штейн заявил, что картина выглядит очень свежо: "Она хранилась в темном помещении, поэтому краски сохранили свою яркость", – пояснил он.

В прошлом году на торгах Sotheby's был установлен ценовой рекорд на произведения этой мексиканки: картина Кало была продана более чем за восемь миллионов долларов. Особый интерес к ее живописи связан с недавней отменой эмбарго на вывоз картин Кало из Мексики.

Фрида Кало де Ривера – самая известная мексиканская художница XX века. Значительную часть ее творческого наследия составляют автопортреты, наполненные символами, знаками и отсылками к древним культурам Латинской Америки.