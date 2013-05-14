Форма поиска по сайту

14 мая 2013, 16:24

Культура

Музей нового западного искусства хотят восстановить в Москве

В столице могут воссоздать Музей нового западного искусства

В Москве могут воссоздать Музей нового западного искусства, который был закрыт в сталинское время по идеологическим причинам. Соответствующий вопрос обсудят в министерстве культуры, а также в Союзе музеев России.

Решение относительно музея планируют принять до 3 июня. Сейчас в российскую столицу прибыли сотрудники "Эрмитажа" для передачи опыта московским коллегам, сообщает телеканал "Москва 24".

Если музей все-таки воссоздадут, то "Эрмитажу" придется подарить несколько коллекций картин. В том числе и подлинники Ренуара, Матисса и Пикассо. Директор музея Михаил Пиотровский выступил против такого предложения.

искусство Эрмитаж картины

