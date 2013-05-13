Расписание столичных лекций: 13 – 17 мая

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 13 мая

На лекции "Русское искусство XVII века", которую прочитает искусствовед, научный сотрудник Музея Кремля Юлия Бузыкина, москвичам расскажут о древних традициях, отличающих эпоху минувшую от нынешней. XVII век – первый век правления новой династии Романовых – принято считать насыщенным периодом в плане развития искусства. Именно тогда иконопись отделилась от живописи, а основа древнерусской культуры – православная вера – раскололась на две составляющие.

Начало – в 19.30. Стоимость участия – 250 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, 4.

Как возникла древняя цивилизация майя? Ответ на этот вопрос можно получить на лекции под названием "Путешествие к майя". Организаторы мероприятия расскажут слушателям об основных особенностях уникального народа: развитой письменности, достижениях в архитектуре, астрономии и математики. Также вы узнаете о том, что индейцы майя продолжают жить на территориях своих предков, придерживаясь определенных традиций.

Начало – в 19.30. Вход бесплатный.

Адрес: "Образ Жизни", Пречистенка, 40/2, строение 2.

Вторник, 14 мая

На лекции "Ускоренное обучение английскому языку" профессионалы в короткие сроки обучат идеальному британскому произношению, переводить сложные статьи из британских газет и уберут языковой барьер между начинающими полиглотами и носителями языка. Также вы узнаете, как при помощи метода ассоциаций изучать в день до 100 новых слов. Этот семинар подходит для участников любого уровня.

Начало – в 19.00, Вход бесплатный. Необходима регистрация

Адрес: Продюсерский центр Игоря Сандлера, Потаповский переулок, 3.

Историк, педагог, журналист и меломан Алексей Трифонов прочитает лекцию "Музыкальная критика – зачем она нужна". Трифонов рассмотри различные типы критики в СМИ, а также выявит ее влияние на выбор служительских предпочтений.

Начало – в 19.30. Участие бесплатное.

Адрес: образовательный центр "Гараж", улица Крымский Вал, 9, строение 4.

Среда, 15 мая

В рамках цикла "Испанские библиотеки Москвы" состоится лекция "Библиотека как духовная биография. Презентация личной библиотеки Альваро Родригеса". Дипломат Родригес – автор книг и статей по культуре, социологии, и истории США. В книжном собрании Альваро – тома Платона, Зигмунда Фрейда и Аристотеля, а также книги Жиля Делеза, Мишеля Фуко, Фернандо Сабатера и философов франкфуртской школы. В московской библиотеке Родригеса можно найти американскую и российскую историю, политическую эссеистику.

Начало – в 19.00. Участие бесплатное.

Адрес: Институт Сервантеса в Москве, Новинский бульвар, 20 а, строение 1-2.

На лекции "Документальное кино: фильмы Джона Грирсона" расскажут об особенностях кинодраматургии, психологии зрительского восприятия и об ответственности автора перед зрительской аудиторией.

Одним из режиссеров- первооткрыватели документального кино принято считать Джона Грирсона. Он не считал документальные ленты разновидностью искусства, причисляя его к новому звену журналистики. В рамках лекции присутствующим покажут подборку фильмов британского документалиста. Ленты будут демонстрировать на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало – в 19.00. Участие бесплатное.

Адрес: кинотеатр "Звезда", улица Земляной Вал, 18/22.

Четверг, 16 мая

Сегодня ресторанный бизнес как никогда популярен. Однако не многие из тех, кто решается открыть свое дело в этой сфере, добиваются успеха. При условии грамотного ведения бизнеса рентабельность здесь может достигать показателей в 50-60 процентов. При этом уровень вложений достаточно низкий. В рамках семинара "Как открыть ресторан" участники узнают о ценном опыте практиков ресторанного дела, а также получат возможность обменяться мнениями и задать вопросы экспертам.

Начало – в 11.00. Участие бесплатное. Запись по телефону 8 (495) 753 – 05 – 74.

Адрес: Академия ресторанного бизнеса, проспект Мира, 105, строение 1.

Специалисты выделяют две школы creative writing: западную и русскую. В первом случае человек, желающих стать литератором писать фактически не умеет, но желает постичь эту хитрую науку, готовясь оплачивать уроки человеку в данных вопросах более сведущему. Второй вариант предполагает отрицание новых графоманов, мастера работают исключительно с теми, кто уже тем или иным образом причастен к литературе. В рамках лекции "Композиция и стиль текста. Литературное мастерство" вы узнаете о закономерностях русской школы письма.

Начало – в 18.00. Участие бесплатно.

Адрес: ВГБИЛ, зал литературы по искусству, улица Николоямская, 1.

Пятница, 17 мая

В рамках курса "По следам современного русского искусства" состоится лекция "Соц-арт". Курс включает основные вехи истории современного русского искусства с 1950-х годов по настоящее время. Вы узнаете о главных стилях, течениях, ключевых событиях и героях московского андеграунда, о художественных институциях 1990-х и молодых звездах актуального искусства. Также на лекции речь пойдет о художниках-нонконформистах, искусстве "новой волны" и политическом искусстве 2000-х годов.

Начало – в 19.30. Участие бесплатное.

Адрес: Центр современной культуры "Гараж", улица Крымский Вал, 9, строение 45.

В рамках лекции "Клуб аниматоров" посетителям покажут анимационные работы, в числе которых – ленты к юбилеям драматурга Людмилы Петрушевской и режиссера и сценариста Ирины Марголиной, фильмы ко дню рождения Федора Хитрука, фильмы из коллекции Штутгартского фестиваля анимации, новые картины российских аниматоров и лучшие фильмы из программ весенних фестивалей анимации.

Начало – в 19.30. Участие бесплатное.

Адрес: Государственный центр современного искусства, улица Зоологическая, 13, строение 2.