По московским меркам: Крупнейшая киностудия Москвы

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"Мосфильм" - одна из крупнейших киностудий не только Москвы, но и всего мира, это самое большое предприятие киноиндустрии бывшего СССР. Датой основания Мосфильма принято считать январь 1924 года - дату выхода ленты режиссера Бориса Михина "На крыльях ввысь", с которого началась работа студии. В те времена работы по производству фильмов проводились в разных районах Москвы: печать пленок в одном, пошив костюмов в другом. Это значительно усложняло процесс производства. Поэтому с ростом популярности киноискусства в стране было принято решение о строительстве новой студии, которая должна была объединить все этапы кинопроизводства в одном месте.

"Москва гид": Киноконцерн "Мосфильм"

9 февраля 1931 года состоялось торжественное открытие новой кинофабрики, получившей название Московская объединенная фабрика "Союзкино" имени Десятилетия Октября. Несмотря на то, что здание еще было не достроено, работа здесь началась сразу же. В 1941 году киностудия по решению правительства была эвакуирована в Алма-Ату. Практически все военное время она продолжала работать, кинопроизводство тогда было почти приравнено к военному: людям больше, чем в мирное время, требовался отдых. Всего за военные годы на Мосфильме было создано около двадцати полнометражных картин.

На "Мосфильме" было снято множество легендарных отечественных фильмов. Здесь были выпущены такие известные картины, как "Летят журавли" Михаила Калатозова, "Каменный цветок" Александра Птушко, "Карнавальная ночь" и "Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова, "Кавказская пленница" и "Операция "Ы" Леонида Гайдая и многие другие. Производственная мощность студии - более 100 картин в год. За 90 лет работы на "Мосфильме" снято более 2 500 кинокартин. Эмблемой киностудии стала скульптура "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной, впервые появившаяся на экранах в 1947 году.

"Большая Москва": Киноконцерн "Мосфильм"

Киноконцерн расположен на одноименной улице Мосфильмовской, в здании под номером 1. Сегодня на "Мосфильме" работает более 1 200 сотрудников. Генеральный директор, председатель правления киноконцерна "Мосфильм" - Карен Георгиевич Шахназаров.

"Правда 24": Карен Шахназаров - о прошлом и будущем "Мосфильма"

Стоит отметить, что частной киностудией Москвы с наибольшим количеством павильонов считается кинокомпания "Амедиа", расположенная по адресу Новоостаповская, дом 5, строение 3. Студия занимается производством полнометражных фильмов, сериалов, клипов и рекламных роликов. Общая площадь студии - 42 тысячи квадратных метров. 16 съемочных павильонов занимают совокупную площадь 11,2 тысячи квадратных метров.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Большинство источников признает самой большой в Америке и крупнейшей в мире киностудию 20th Century Fox. Студия была основана в 1935 году. Компания специализируется на производстве полнометражных анимационных фильмов. Штаб-квартира находится в 35-этажном высотном здании Fox Plaza в Лос-Анджелесе. Киностудия знакома широкому зрителю по таким картинам, как "Аватар", "Ледниковый период", "Один дома", и популярным телесериалам "Секретные материалы", "Симпсоны" и многим другим. Кинокомпания подарила миру множество звезд, например Мэрилин Монро. Студия также имела контракт с первой афроамериканской кинозвездой - Дороти Дэндридж.