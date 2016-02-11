Форма поиска по сайту

11 февраля 2016

LIVE: как "Мухомор" и "Чемпионы мира" творили искусство в СССР

12 февраля в лектории Музея Москвы в рамках образовательной программы "Лаборатория "Москва" состоится лекция, посвященная взаимодействию художника и городской среды в послевоенном русском искусстве.

В 1960–1970 годах в СССР уличного искусства не существовало. Однако даже тогда находились художники, которые, вопреки запретам и привычным нормам искусства, устраивали перформансы под открытым небом Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. С момента перестройки роль и возможности творца расширились.

Сейчас общество уже привыкло к флешмобам в парках или театрализованным представлениям на бульварах. А в послевоенные годы на подобные акции осмеливались немногие. Например, Анатолий Осмоловский, Александр Бренер, Олег Кулик, Авдей Тер-Оганьян, сообщество "Радек", группы "Коллективные действия", "СЗ", "Мухомор", "Чемпионы мира", "Движение Э.Т.И.", "Нецезюдик", Программа ESCAPE.

О советских экспериментаторах и эпатировании публики расскажет историк искусства, искусствовед, куратор выставок современного искусства Саша Обухова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 12 февраля в 19:00
  • Что: лекция об уличном искусстве
  • Кто: Саша Обухова
  • Кому смотреть: начинающим режиссерам

В ожидании трансляции смотрите:


