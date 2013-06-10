Расписание столичных лекций: 10 – 14 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 10 июня

В рамках выставки "По имени ГАВ" на территории "Винзавода" пройдет лекция "Волк-собака: феномен одомашнивания". Она станет первой из цикла, остальные лекции пройдут 12, 14 и 16 июня.

Лектор Алексей Верещагин шесть лет прожил с волками на проекте биостанции "Чистый лес". Он расскажет о разных версиях одомашнивания псовых, о последствиях процесса для человечества и животных, а также о сходствах и различиях волка и собаки. Каждый из аспектов будет рассмотрен в ракурсе воспитания и дрессировки собак.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Акцизный склад, ЦСИ "Винзавод", 4-й Сыромятнический переулок, 1, строение 6.

На территории культурного центра "ЗИЛ" французские иллюстраторы Дамьен Кювилье и Александра Мересс проведут мастер-класс по созданию сказочных персонажей. Посетителей обучат искусству создания комиксов, иллюстраций и героев для них.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

В Доме Пашкова пройдет дискуссия с британскими писателями "Литература, история и мифология", на которой выступят Лоуренс Норфолк, Росс Рейзин и российский писатель Михаил Елизаров. Предметом обсуждения станут связи между литературой, историей и мифологией, тема отношений между прошлым и будущим, историей и мифом.

Дискуссия пройдет на английском языке с синхронным переводом.

Начало в 19.40. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться.

Адрес: культурно-выставочный комплекс "Дом Пашкова", улица Воздвиженка, дом 3/5, строение 1.

Вторник, 11 июня

В 19.30 в магазине и лектории "Читалка" пройдет лекция "Введение в ислам". Несмотря на то, что ислам – одна из крупнейших мировых религий, она часто остается неизвестной за пределами мусульманских общин. О том, как возникло это учение и как распространилось по миру, каковы его философские, богословские и этические основы расскажут на лекции со строго научных позиций.

Начало в 19.30. Стоимость входа – 250 рублей.

Адрес: "Читалка", улица Жуковского, дом 4.

В доме культуры "Зодчие" проведут мастер-класс "Почему мемы – лучшая реклама?", на котором пойдет речь о том, как можно использовать популярные в интернете мемы для продвижения различных сообщений и почему это сложно делать в рекламных целях.

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: ДК "Зодчие", улица Партизанская, дом 23.

На заседании Общества Анонимных Читателей в книжном магазине "Додо" поговорят о вампирах. Дискуссия "Вампиры: Чего мы о них не читали?" посвящена третьей части вампирской трилогии Кристофера Мура "Выкуси", а также книги "Лотерея" и сборнику хоррор-рассказов Ширли Джексон.

Переводчик, издатель и писатель Виталий Бабенко расскажет откуда берут исток истории о вампирах, какими были Дети Ночи до того, как смертельно всем надоели и возможно ли еще написать что-то оригинальное про кровососов.

Начало в 20.00. Вход свободный.

Адрес: книжный магазин "Додо", улица Восточная, 4, корпус 1.

Среда, 12 июня

В парке "Красная Пресня" пройдет II Фестиваль современного российского искусства "Форма", который отразит все разнообразие российской культуры: музыки, театра, поэзии, современного танца, дизайна, искусства, перформанса и много другого.

Информационный партнер мероприятия, сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию двух дискуссий.

С 16.00 до 17.00 на дискуссионной площадке поговорят о современной поэзии.

С 17.30 до 18.30 на площадке состоится дискуссия "Где жить креативному классу в Москве".

Адрес: парк "Красная Пресня", улица Мантулинская, дом 5.

Четверг, 13 июня

В зале-конструкторе Культурного центра "ЗИЛ" пройдет лекция российской художницы-перформансистки Елены Ковылиной "Арт-рынок сегодня. Где кончается искусство и начинается спекуляция?". На лекции расскажут о том, как устроен арт-рынок и как кризисная ситуация влияет на художника, коллекционеров и других его участников.

Начало в 19.30. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: культурный центр "ЗИЛ", улица Восточная, 4, корпус 1.

В институте "Стрелка" состоится лекция о питьевой воде "Последняя капля: что будет с водой?". По прогнозам ООН, к 2050 году каждый четвертый житель планеты будет жить в стране с хронической или периодической нехваткой пресной воды. О путях решения проблемы поговорят на лекции с участием управляющего директора компании "LifeSaver — working to end water poverty" Эштона Ханта, представителя компании "Kinetiko — Better water and a better planet" Кристофера Лилхолма, кандидата геолого-минералогических наук Юрия Медовара и других.

Отметим, сетевое издание М24.ru будет вести трансляцию с лекции.

Начало в 20.00. Вход свободный.

Адрес: институт "Стрелка", Берсеневская набережная, дом 14, строение 5А.

Пятница, 14 июня

В 19.00 у станции метро "Трубная" стартует необычная экскурсия "В поисках Эраста Фандорина (по книгам Бориса Акунина)", участники которой смогут увидеть реальную и "фандоринскую" Москву, узнать, где происходили основные события "фандорианы", а также обсудить романы Бориса Акунина.

Начало в 19.00. Стоимость – 400 рублей. Необходима регистрация.

Адрес: сбор у стеллы погибшим защитникам правопорядка при выходе из станции метро "Трубная".

В культурном центре "Пунктум" поговорят о сумасшествии в искусстве. Искусствовед Мария Санти поднимет вопросы о психической норме, сумасшествии в Библии, садистах и мазохистах в Средние Века и вменяемости авангардных художников XX века.

Начало в 19.30. Стоимость – 400 рублей.

Адрес: культурный центр "Пунктум", улица Краснопролетарская, дом 31/1, строение 5.