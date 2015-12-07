LIVE: законно ли пренебрегать моралью ради славы?

9 декабря в пресс-центре "АиФ" состоится круглый стол по теме – "Грани дозволенного в искусстве". Представители разных профессиональных сфер попытаются решить, имеет ли художник право пренебрегать моралью и правдой ради успеха. Также на мероприятии обсудят, как своеволие автора регулируется законодательством.
За круглым столом встретятся:
- искусствовед, президент музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова;
- общественный деятель, телеведущий Максим Шевченко;
- общественный и политический деятель Наталья Карпович;
- актриса Мария Голубкина;
- телеведущий Борис Корчевников;
- главный редактор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 9 декабря в 13:00
- Что: беседа о морали
- Кто: Борис Корчевников, Евгений Никифоров, Мария Голубкина, Ирина Антонова, Наталья Карпович, Максим Шевченко
- Кому смотреть: москвичам