07 декабря 2015, 13:22

Культура

LIVE: законно ли пренебрегать моралью ради славы?

9 декабря в пресс-центре "АиФ" состоится круглый стол по теме – "Грани дозволенного в искусстве". Представители разных профессиональных сфер попытаются решить, имеет ли художник право пренебрегать моралью и правдой ради успеха. Также на мероприятии обсудят, как своеволие автора регулируется законодательством.

За круглым столом встретятся:

  • искусствовед, президент музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова;
  • общественный деятель, телеведущий Максим Шевченко;
  • общественный и политический деятель Наталья Карпович;
  • актриса Мария Голубкина;
  • телеведущий Борис Корчевников;
  • главный редактор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 декабря в 13:00
  • Что: беседа о морали
  • Кто: Борис Корчевников, Евгений Никифоров, Мария Голубкина, Ирина Антонова, Наталья Карпович, Максим Шевченко
  • Кому смотреть: москвичам

