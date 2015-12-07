LIVE: законно ли пренебрегать моралью ради славы?

9 декабря в пресс-центре "АиФ" состоится круглый стол по теме – "Грани дозволенного в искусстве". Представители разных профессиональных сфер попытаются решить, имеет ли художник право пренебрегать моралью и правдой ради успеха. Также на мероприятии обсудят, как своеволие автора регулируется законодательством.

За круглым столом встретятся:



искусствовед, президент музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова;



общественный деятель, телеведущий Максим Шевченко;



общественный и политический деятель Наталья Карпович;



актриса Мария Голубкина;



телеведущий Борис Корчевников;



главный редактор радио "Радонеж" Евгений Никифоров.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 13:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.