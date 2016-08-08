Форма поиска по сайту

08 августа 2016, 17:35

Происшествия

Суд в Швейцарии отклонил апелляцию Исинбаевой на решение CAS

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Швейцарский Федеральный суд в Лозанне отклонил апелляции, поданные двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту Еленой Исинбаевой и чемпионом мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергеем Шубенковым на решение Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Шубенкова.

Ранее Исинбаева и Шубенков подали в Федеральный суд Швейцарии апелляции на решение CAS, отказавшегося отменить решение Международной федерации легкой атлетики (IAAF) о недопуске российских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

К Играм из российских легкоатлетов допустили только прыгунью в длину Дарью Клишину, тренирующуюся в США.

