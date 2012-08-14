"Вечерняя Москва": вторник, 14 августа 2012 года

Дайте вашим детям шанс остаться в живых!

За последний год уровень детской смертности возрос на 8%, сообщают официальные сводки. Статистика свидетельствует, среди основных причин – недосмотр родителей. Корреспонденты «ВМ» обратились к экспертам с просьбой рассказать, почему так часто гибнут дети и как этого избежать.

Внутренний роуминг могут отменить. Межгород останется

Вчера министр связи Николай Никифоров заявил в своем Твиттере, что внутренний роуминг в стране может быть отменен. Такие поправки могут быть приняты в закон «О связи». Никифоров отметил следующее: «Не будет роуминга внутри страны, но межгород будет». В следующем твите он пояснил: «Например, вы живете в Ульяновске, поехали в Казань. В Казани сможете говорить по местным тарифам без «роуминговых надбавок»».

Дмитрий Смиркин, руководитель пресс-службы ОАО «МегаФон», так прокомментировал «Вечерке» инициативу министерства: «Пока есть идея, мы со своей стороны готовы включиться в работу. Решение этого вопроса потребует включения всех участников рынка, чтобы это было сделано в интересах и потребителя, и игроков. Идея высказана в Твиттере, в, так сказать, неформальном аспекте. В любом случае нужно взаимодействие с местными операторами для пропуска трафика, согласование текущих законов, которые существуют на рынке»



Роскосмос отчитался перед Рогозиным

Вчера вице-премьер Дмитрий Рогозин провел в здании правительства совещание по теме «О проблемных вопросах в ракетно-космической отрасли», на котором, в частности, был заслушан доклад руководителя Роскосмоса Владимира Поповкина. Кроме того, на совещании были представлены предварительные итоги работы комиссии по расследованию причин аварийного запуска ракетыносителя «Протон-М», которая должна была вывести на орбиту два спутника. На сегодняшний день основной версией причины катастрофы является сбой в работе пневмогидросистемы разгонного блока «Бриз-М», в результате которого в двигательную установку перестало поступать топливо. Также на совещании прозвучали обвинения в адрес ряда руководителей предприятий космической отрасли, имевших отношение к недавней аварии. Однако никаких кадровых решений принято не было. Вполне возможно, что отставки и назначения будут утверждены сегодня, на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.

Сегодня вынесут приговор Мирзаеву

Уже сегодня Замоскворецкий суд Москвы огласит решение по нашумевшему делу Расула Мирзаева, чемпиона мира по боевому самбо, который обвиняется в убийстве 19-летнего студента Ивана Агафонова. Защита семьи Агафоновых будет настаивать на тюремном сроке для спортсмена. Адвокат Мирзаева Алексей Гребенской надеется в свою очередь, что суд прислушается к мнению прокурора и изменит статью на менее тяжкую.

Современные классы новой школы ждут будущих академиков

Лицей № 1524 — один из лучших в Москве. Под его вывеской будут работать целых восемь образовательных учреждений, только три из них — школы, остальные — детские сады. Это сделано для того, чтобы создать условия для раннего выявления талантов малышей. Будущих Евклидов и Лобачевских будут определять уже в детских садах.

К сегодняшнему дню лицей уже достроили, завезли мебель и оборудование, а недавно перевели на постоянное электроснабжение. Остались мелкие недоделки, которые строители устранят к 1 сентября.

Большинство жителей Раменок за «строительство» метро

Вчера Дорогомиловский суд Москвы начал рассмотрение иска группы жителей Раменок. Последние противятся строительству станции метро Калининско-Солнцевской линии с рабочим названием «Ломоносовский проспект». Жители, недовольные планами развития метро, живут рядом с местом, где началось строительство. Они утверждают, что в парке, который является объектом культурного наследия, незаконно вырубают деревья. Кроме того, по их мнению, строительство «Ломоносовского проспекта» противоречит Генплану Москвы. Между тем строители заверяют, что с документами у них все в порядке.



Полиция усилила борьбу с нелегалами и наркоманами

В МУРе и окружных подразделениях уголовного розыска появятся профильные отделы по борьбе с преступлениями в сфере незаконной миграции. В структуру Главного управления в новой специализированный отдел попал 71 сотрудник. Главным образом усилия сыщиков будут направлены на раскрытие такого преступления, как «организация незаконной миграции». В первую очередь полиция будет бороться с нерадивыми работодателями, привлекающими к труду нелегалов в обход законодательства. Работа нового подразделения будет вестись в плотном взаимодействии с инспекторами миграционной службы.

Однако появлению нового подразделения рады не все.

— Мы не поддерживаем такие идеи. Миграцией должны заниматься только ФМС и пограничники, — пояснил свою позицию президент Федерации мигрантов России Маджумдер Мухаммад Амин. — Уверен, опять начнутся унижения чести и достоинства иностранных граждан, взяточничество.

Парадокс российской ипотеки: и брать, и не брать — мучительно больно

Несмотря на вероятность прихода новой волны кризиса, о которой разговоры ведутся давно, жилищная ипотека в России набирает обороты. Об этом говорят эксперты, это же на днях подтвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам, за первые шесть месяцев текущего года было выдано свыше 295 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 430 миллиардов рублей, это на 50 процентов больше, чем в 2011 году. Согласитесь, в наших условиях ответ на вопрос: «Почему люди решаются на этот весьма непростой проект?» — может вылиться в прямо-таки философский трактат. Корреспондент «Вечерки» решила еще раз перебрать все плюсы и минусы жилищной ипотеки в России.

Кирилл Серебренников собирается вывести всю плесень из Театра им. Н. В. Гоголя

Культовый режиссер не боится конфликта с актерами, которые взбунтовались против его назначения на должность художественного руководителя. Он рассказал об этом в интервью «Вечерке».

Напомним, что 7 августа Кирилл Серебренников был назначен худруком Московского драматического театра имени Гоголя, вместо уволенного Сергея Яшина. И вот не прошло и недели, как в театре разразился конфликт. Актеры взбунтовались против этого назначения и написали письмо, в котором заявили, что «смена руководства даст мощный толчок к гибели российского театра». Актеры напомнили, что у режиссера Кирилла Серебренникова нет высшего театрального специального образования, а также выразили опасение, что они будут уволены и потеряют работу.

Корреспондент «Вечерки» позвонила Кириллу Серебренникову, чтобы узнать подробности этой истории.

Сегодня начинается Успенский пост

О традициях, связанных с этим летним постом, рассказал «Вечерней Москве» настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах отец Алексей Уминский:

— Успенский пост начинается 14 августа и заканчивается 28-го — в день Успения Пресвятой Богородицы. Отсюда и название. Пост считается строгим. Его смысл в подготовке к главному празднику почитания Святой Девы Марии. В народе Успение также называют Богородичной Пасхой: по преданию, Матерь Божья воскресла и была взята на небо в день Успения. Этот день не скорби, а великой радости.

— Что нельзя есть в пост?

— По уставу нельзя есть даже рыбу, кроме дня Преображения, 19 августа, когда можно ставить на стол рыбу и вино. В остальные дни постная пища без животных жиров, без молока, яиц и рыбы.

— Какие молитвы надо читать?

— Обычные. Есть в Греции прекрасная традиция: во время поста каждый вечер поют канон Богородице, он в наших молитвословах начинается так: «Многими содержим напасть…» Если хотите глубоко помолиться, читайте через день канон и акафист Пресвятой Богородице.

— Какой иконе надо молиться?

— Все иконы Богородицы равны.

— Когда будет Медовый Спас?

— В день начала поста освящают медовые соты. Это Первый Спас в народной традиции. А в Преображение Господне в России освящают яблоки. Мы этот день называем Яблочным Спасом и освящаем яблоки. Но главное — прийти на литургию.

Принимать чужое горе словно свое. Не проходить мимо. Не оставаться равнодушным. Вот что такое милосердие

В эти выходные в Марфо-Мариинской обители прошел очередной благотворительный концерт. Пожертвования пойдут на покупку дыхательных аппаратов для тех, кто болен боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Это редкое заболевание, поражающее нейроны. Проще говоря, человек не только не может самостоятельно двигаться, говорить, но и дышать. В службе «Милосердия», которые помогают обители говорят, что если удастся подключить хоть одного человека к аппарату, а фактически к жизни – уже победа. Без дыхательного аппарата больные живут не больше трех лет.

"Вечерняя Москва": вторник, 14 августа