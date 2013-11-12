До конца года банки России выдадут по ипотеке более триллиона рублей

Банки России до конца года выдадут более триллиона рублей ипотеки

Российские банки до конца года выдадут как минимум 1 триллион 300 миллиардов рублей. За девять месяцев этого года финансовые учреждения уже оформили почти 560 тысяч ипотечных кредитов. Это превышает показатели предыдущих лет.

При этом традиционно в четвертом квартале спрос на ипотеку только возрастает. Росту кредитования, по словам экспертов, способствуют два фактора. Это незначительное снижение ставок - на 0,5% и умеренный рост цен на жилье. По данным Росстата, его стоимость выросла за год в среднем всего на 8%.

Сейчас ипотеку можно взять в среднем под 12,5% годовых. По прогнозам экспертов Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в 2014 году доля ипотеки на "первичку" вырастет до 40%.

Как сообщает газета "Ведомости", ряд банков ослабили требования к заемщикам и расширили список кредитуемых объектов недвижимости.

При этом более 95% ипотечных кредитов обслуживается "без единого просроченного платежа". Но случае резкого ухудшения экономической ситуации и роста безработицы доля просроченных платежей может вырасти, а качество ипотечного портфеля - ухудшиться.