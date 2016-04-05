Как молодым семьям помогут выплатить ипотеку

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Минстрой вместе с АИЖК разработают механизм удешевления ипотечных платежей для молодых семей. Эта программа поможет выплатить кредиты семьям, уже имеющим детей. Также льготу предоставят при рождении каждого последующего ребенка.

Член комитета Госдумы по вопросам собственности Антон Жарков ("Единая Россия") рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие еще есть программы для молодых семей.

"Сейчас в России работают несколько программ. Во-первых, материнский капитал, который может быть направлен на уменьшение взносов на жилье. Также сейчас работает федеральная программа "Молодой семье – доступное жилье", в рамках которой семьи могут получить субсидии. А в некоторых регионах действуют программы адресной помощи семьям с детьми", – пояснил он.

Как пишет "Российская газета", соответствующие поручения Минстрою и АИЖК дал премьер-министр Дмитрий Медведев дал по итогам социального форума "Эффективная социальная политика: новые решения".

Ранее m24.ru сообщало, что в России могут ввести "детский жилищный вычет" и прощать молодым родителям часть долга по ипотеке при рождении ребенка. Ввести такую схему предложили эксперты комитета Госдумы по социальной политике.

Помимо этого, в феврале премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить молодым семьям 3,5 миллиарда рублей на покупку жилья. Согласно распоряжению, семьям без детей возместят не менее 30 процентов стоимости жилья. Семьи, у которых есть дети, могут рассчитывать на субсидии в размере не менее 35 процентов от цены квартиры.

Ранее m24.ru сообщало, что программу "Жилье для российской семьи" продлили до 2020 года.