"Ъ-Деньги": Ливанов реализует четкий бизнес-план в Минобразования

Дмитрий Ливанов Фото: ИТАР-ТАСС

Укротитель Минобраза

В многочисленных скандалах вокруг Минобразования примечательно то, что в них почти никогда не фигурируют деньги. На самом деле за бессистемным, как видится возмущенной общественности, развалом российской системы высшего и среднего образования скрывается четкий бизнес-план, который реализует министр Дмитрий Ливанов.

Евгений Сигал, Ъ-Деньги

Если бы да штабы

Перенос в регионы штаб-квартир госкомпаний приведет к тому, что бюджет Москвы потеряет почти 250 миллиардов рублей, или около 20 процентов доходов. Некоторые регионы, конечно, озолотятся, но в целом экономическое неравенство столицы и провинций все равно останется непомерно большим.

Александр Зотин, Ъ-Деньги

Забастовка с преследованием

Забастовки — это экстремизм: за обуздание профсоюзных лидеров теперь охотно берутся силовики. Приемы, опробованные на оппозиции, наверняка не оставили бы шансов и рабочему движению, если бы не капиталисты. Работодатели порой готовы вполне по-европейски идти на уступки рабочим.

Анастасия Каримова, Ъ-Деньги

Черногорское побережье России

Российских граждан, постоянно проживающих в Черногории, существенно меньше, чем осевших в черногорской недвижимости русских денег. И для людей, и для денег это вполне приемлемый дауншифтинг: тепло, красиво, с некоторыми оговорками безопасно — скорее всего, не разоришься, но и серьезно не заработаешь. Хотя какой-то бизнес черногорские русские вести вынуждены, поскольку это самый верный способ получить вид на жительство.

Анна Васильева, Екатерина Дранкина, Ъ-Деньги

Ипотека с президентскими амбициями

В конце мая Агентство по ипотечному жилищному кредитованию снизило процентные ставки по ипотеке и теперь выдает кредиты дешевле 8 восьми годовых в рублях. Если мировая финансовая система не преподнесет неприятный сюрприз, то президентский наказ снизить ставку по ипотеке до 6 процентов годовых будет выполнен досрочно.

Екатерина Аликина, Ъ-Деньги