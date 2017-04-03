Условия по ипотеке в рамках реновации пятиэтажек сохранятся – группа ВТБ

Банки группы ВТБ сохранят условия по ипотеке для московских пятиэтажек, попадающих под программу реновации жилья, сообщает "Газета.ру".

Член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский заявил, что кредитов на квартиры в хрущевках немного. Кроме того, такая ситуация предусмотрена в договорах с клиентами. Банк готов заменить предмет ипотеки на новый: заемщики будут выплачивать свой кредит, но на новое жилье. Условия действующего договора меняться не будут, оформление нового также не требуется.

7 февраля муниципальные образования Москвы обратились к Сергею Собянину с просьбой продлить программу сноса пятиэтажек, так как при ремонте домов возникли трудности. Пятиэтажки 1960-х годов постройки имеют особенности, из-за которых нельзя провести капремонт без создания для жителей дискомфорта.

Общественная палата пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.

22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице, а на их месте возвести новое жилье. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить финансовые вопросы самостоятельно.

Мэр Москвы поручил подготовить площадки для строительства домов под новую программу сноса пятиэтажек.

2 марта Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили закон, который будет регулировать новую программу. Володин отметил, что властям предстоит обсудить с экспертным сообществом и жителями сносимых пятиэтажек, где и в какие сроки следует возводить новое жилье, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт.

В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров, в которых проживает до 1,6 миллиона москвичей.

Сергей Собянин будет лично координировать работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек. Их жильцы получат новые квартиры недалеко от прежнего места проживания.

