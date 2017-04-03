Условия по ипотеке в рамках реновации пятиэтажек сохранятся – группа ВТБ

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Банки группы ВТБ сохранят условия по ипотеке для московских пятиэтажек, попадающих под программу реновации жилья, сообщает "Газета.ру".
Член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский заявил, что кредитов на квартиры в хрущевках немного. Кроме того, такая ситуация предусмотрена в договорах с клиентами. Банк готов заменить предмет ипотеки на новый: заемщики будут выплачивать свой кредит, но на новое жилье. Условия действующего договора меняться не будут, оформление нового также не требуется.
Общественная палата пришла к выводу о невозможности проведения этого ремонта в большинстве домов данного типа и обратилась к Сергею Собянину с просьбой о разработке программы сноса пятиэтажных домов.
22 февраля Владимир Путин на встрече с Сергеем Собяниным порекомендовал мэру снести все хрущевки в столице, а на их месте возвести новое жилье. Сергей Собянин заявил, что московские власти готовы разработать закон о сносе ветхих пятиэтажек и решить финансовые вопросы самостоятельно.
Мэр Москвы поручил подготовить площадки для строительства домов под новую программу сноса пятиэтажек.
2 марта Сергей Собянин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили закон, который будет регулировать новую программу. Володин отметил, что властям предстоит обсудить с экспертным сообществом и жителями сносимых пятиэтажек, где и в какие сроки следует возводить новое жилье, что будет со средствами, выделенными на капитальный ремонт.
В программу реновации могут войти до 7,9 тысячи пятиэтажек общей площадью 25,1 миллиона квадратных метров, в которых проживает до 1,6 миллиона москвичей.
Сергей Собянин будет лично координировать работу всех городских структур по расселению московских пятиэтажек. Их жильцы получат новые квартиры недалеко от прежнего места проживания.