Предложения Кипра не заинтересовали российских инвесторов

Михалис Серрис. Фото: ИТАР-ТАСС

Российских инвесторов не заинтересовали предложения властей Кипра. Об этом по итогам переговоров с кипрской делегацией заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Их предложения были следующие: создать госкомпанию с передачей активов газовых месторождений и предложить российским инвесторам войти, купить облигации с последующим вхождением в акции. Наши инвесторы рассмотрели этот вопрос, интереса не проявили", - сказал Силуанов.

Министр отметил, что вопрос о предоставлении госкредита Кипру не рассматривался, так как ЕС установил предел долга, сверх которого они не должны выходить, а предоставление кредита - это превышение этого порогового значения. "Ждем решения "тройки", исходя из этого будем реагировать, принимать решение по нашему участию в части реструктуризации долгов", - цитирует Силуанова РИА Новости.

Как сообщал M24.ru, Евросоюз пообещал Кипру, который захлестнул бюджетный кризис, финансовую помощь в 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов. Несмотря на то что кипрские власти решили не принимать подобных непопулярных мер, Еврогруппа все же не отказала островному государству в поддержке. 20 марта в Москву для переговоров прибыла делегация Кипра во главе с министром финансов Михалисом Серрисом.