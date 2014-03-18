Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве разработали единый инвестиционный стандарт, информирует пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Он охватывает все основные сферы деятельности органов власти по улучшению инвестиционного климата и привлечению капиталовложения в экономику города.

Как отметили в ведомстве, инвестиционная стратегия Москвы призвана привлечь частных инвесторов в сферы образования, здравоохранения, транспорта; создать высокооплачиваемые места в производственной сфере за счет создания технопарков и развить государственно-частное партнерство.

По мнению властей, регламент также позволит улучшить условия ведения бизнеса в столице в части снижения административных барьеров, расширения инфраструктурных возможностей, развития гибкой системы господдержки, конкурентной среды и продуманной налоговой политики.



