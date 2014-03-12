За полтора года Москва привлекла 350 миллиардов рублей в проекты ГЧП

Фото: ИТАР-ТАСС

За последние полтора года в сфере государственно-частного партнерства в Москве было заключено контрактов на 350 миллиардов рублей, сообщил глава департамента экономической политики Максим Решетников в рамках "Российской недели ГЧП-2014".

Государственно-частное партнерство В широком смысле ГЧП – это любое сотрудничество власти и бизнеса в сфере решения социально-значимых задач. Самым распространенным вариантом ГЧП является концессия. В этом случае объект строится на средства и государства, и частного инвестора. Право собственности остается за государством, но частный партнер управляет объектом, получая от него доход, в течение всего срока договора.

Примером такого соглашения может служить конкурс на право заключения концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта.



Примером такого соглашения может служить конкурс на право заключения концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации Северного дублера Кутузовского проспекта.

По словам Максима Решетникова, концессионное соглашение уже применяется в социальной сфере, теперь правительство решило попробовать его использование в транспортной. Он отметил, что инвестор будет самостоятельно вкладывать средства и строить дублер Кутузовского проспекта. После этого он получит право в течение 40 лет устанавливать плату за проезд по данному участку в пределах, установленных московским правительством.

"Это то, что на сегодняшний момент городу выгодно. В конечном счете, через 40 лет город получит в свое пользование дорогу, которой в ином случае не было бы", - сказал глава департамента.

Максим Решетников добавил, что строительство детских садов также хотели осуществлять по концессионным соглашениям, однако пока это невозможно, так как в этой сфере еще нет крупных игроков.

"В этой сфере пока идет процесс консолидации. Предполагаем, что через 2-3 года такие (крупные – ред.) игроки здесь появятся", - сообщил министр столичного правительства.

Еще одной формой государственно-частного партнерства является контракт жизненного цикла, когда между властями и частным партнером заключается контракт на обслуживание и строительство объекта в течение определенного срока.

Максим Решетников сообщил, что в Москве объявлено конкурсов на 200 миллиардов рублей на закупку подвижного состава.

Раннее сообщалось, что московский метрополитен закупит 832 новых вагона до 2017 года. На 30-летнее обслуживание поездов по контракту жизненного цикла будет потрачено 143,9 млрд рублей.

Кроме того, Максим Решетников отметил, что правительство готовит два больших конкурса на закупку составов нового поколения. Всего по контракту жизненного цикла планируется приобрести 2 тысячи вагонов.

Также в столице действует программа аренда недвижимости со взаимными обязательствами. Так, год назад стартовала программа "Доктор рядом", направленная на создание в Москве частной системы здравоохранения. По замыслу властей, в рамках этой программы предприниматели с лицензией и не менее чем трехлетним опытом медицинской работы будут оказывать бесплатную первичную медпомощь владельцам полисов ОМС. Доступные "медицинские офисы" должны стать альтернативой перегруженным поликлиникам.

В феврале 2014 года городской департамент имущества подобрал первые восемь помещений под мини-клиники на первых этажах домов в жилых районах. За них правительство Москвы установило чисто символическую арендную плату - 1 рубль за квадратный метр в год.

В рамках ГЧП также заключаются долгосрочные государственные контракты. Так, по словам Максима Решетникова, Москва заключила контракт сроком на 15 лет на утилизацию мусора на 95 миллиардов рублей.