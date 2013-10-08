Около 140 млрд рублей инвестиций привлечено в развитие Новой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В развитие Новой Москвы с 1 июля прошлого года было привлечено около 140 миллиардов рублей инвестиций. Столичные власти прогнозируют прирост инвестиционных средств и в будущем году.

В 2014 году инвестиционные поступления должны составить 170 миллиардов рублей, а в 2015 - 210 миллиардов, заявил замглавы департамента развития новых территорий Москвы Павел Перепелица.

Напомним, территория Москвы была расширена 1 июля прошлого года за счет присоединения земель на юго-западе. К столице перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка.

Новые территории составили два новых административных округа Москвы - Троицкий и Новомосковский.

Также к Москве присоединили часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.