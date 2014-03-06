Форма поиска по сайту

06 марта 2014, 12:52

Экономика

Как привлечь эффективных инвесторов расскажут на семинаре в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 6 марта, в технопарке "Строгино" пройдет семинар "Какие инвесторы работают в России? Как заинтересовать инвестора?". Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Кандидат технических наук и создатель компании, которая занимается инвестиционным консультированием, Андрей Зотов поделится секретами о том, как заинтересовать инвесторов своим проектом и подготовить качественную инвестиционную презентацию. Кроме того, спикер объяснит, как привлекать инвестиции с помощью краудфандинга и ценных бумаг и приведет примеры из практики.

Начало трансляции в 16:00.

Трансляция завершена.

