Как привлечь эффективных инвесторов расскажут на семинаре в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

В четверг, 6 марта, в технопарке "Строгино" пройдет семинар "Какие инвесторы работают в России? Как заинтересовать инвестора?". Прямую трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Кандидат технических наук и создатель компании, которая занимается инвестиционным консультированием, Андрей Зотов поделится секретами о том, как заинтересовать инвесторов своим проектом и подготовить качественную инвестиционную презентацию. Кроме того, спикер объяснит, как привлекать инвестиции с помощью краудфандинга и ценных бумаг и приведет примеры из практики.

Начало трансляции в 16:00.

Трансляция завершена.