Яна Леонова: "Соседи приемных родителей уже не крутят пальцем у виска"

Фото: M24.ru

Московский фонд "Измени одну жизнь" создал самую большую базу видеоанкет детей-сирот по всей стране. Благодаря работе команды фонда за полтора года в семьи попала 1 тысяча детей. Исполнительный директор фонда Яна Леонова рассказала M24.ru, каким образом удалось достичь таких успехов, почему детей иногда возвращают в детские дома и как изменилось отношение людей к приемным детям.

- Недавно ваш фонд поделился новостью об устройстве тысячи детей-сирот в семьи, это удалось сделать за все время работы фонда?

- Да, фонд работает с апреля 2012 года, и накануне наступления 2014-го к нам пришла радостная новость о тысячном ребенке из нашей видеобазы, который обрел семью. Это, безусловно, не только наша заслуга, это работа многих людей и команд, но мы ведем статистику, потому что она сильно мотивирует всех участников процесса.

- То есть приблизительно за полтора года?

- Совершенно верно, и, несмотря на то что фонд довольно молодой, он обладает самой обширной видеобазой детей, которым очень нужна семья. На сегодняшний день у нас в базе более 7 600 видеоанкет.

- Какие формы устройства в семью преобладают? Возмездная/ безвозмездная опека, усыновление?

- Основная часть детей находится под безвозмездной опекой, чаще всего родственников ребенка. За ним следует по распространенности возмездная опека и потом уже усыновление.

Формы устройства детей Усыновление - Собственно семейное устройство, когда ребенка забирают в семью и приравнивают к кровным детям. При этом ребенок лишается статуса сироты, новые родители вправе изменить его фамилию и сохранять тайну усыновления по закону. - Собственно семейное устройство, когда ребенка забирают в семью и приравнивают к кровным детям. При этом ребенок лишается статуса сироты, новые родители вправе изменить его фамилию и сохранять тайну усыновления по закону. Приемная семья – это возмездная опека, когда родители выступают как воспитатели, получая за это зарплату и средства на содержание ребенка. При этом юридически ребенок остается сиротой. Родственная опека – это в основном безвозмездная опека, когда кровные родственники берут опеку над ребенком, который потерял семью. В основном это бабушки и тети.



Яна Леонов. Фото: changeonelife.ru

- Детей какого возраста усыновляют чаще?

- По статистике нашего фонда, большую часть детей, которые нашли семью, составляют дети от 3 до 7 лет. А с начала 2013 года мы обнаружили, что количество детей от 7 до 12 лет, которых забирают домой, выросло до 26 процентов от общего числа детей в нашей базе. Это хороший признак, потому что до недавнего времени большинство родителей, составляющих известную очередь, готовы были принять в семью исключительно голубоглазую, белокурую кроху.

- У вас по всей стране забирают детей в семью? Или в основном в Москве и Подмосковье?

- Фонд работает в 43 субъектах РФ, при этом базой пользуются все, кто в этом заинтересован. Родители из Москвы могут поехать за ребенком в Челябинск, а из Сочи - в Иркутск.

Фото: M24.ru

- Существует ли какое-то количество отказов, когда детей берут, а потом возвращают?

- К сожалению, да. Лидируют отказы именно при родственной опеке. Если говорить о нашей статистике, статистике фонда, в конце 2013 года нам дали информацию об одном отказе. Ребенок вернулся в учреждение, и мы вернули анкету в базу. Причины этого могут быть разные: от неготовности, некомпетентности родителей до недостаточной информированности на момент принятия ребенка в семью.

- Кроме анкет детей-сирот вы предлагаете что-то потенциальным родителям?

- Конечно, мы стараемся облегчить принятие ими решения и дать максимум информации, чтобы это решение было взвешенным. Мы предлагаем сервис пороговых консультаций, каждый день нам приходят вопросы, на которые отвечают наши эксперты, мы создаем "решатели" и инструкции по вопросам семейного устройства, проводим вебинары, публикуем статьи и видеоматериалы.

- По вашим личным ощущениям, меняется ли сознание людей, которые усыновляют детей?

- Безусловно, родители стали более подготовленными во всех смыслах – и психологически, и юридически. Лидирующая мотивация – это сострадание и желание забрать ребенка из системы, где ему по определению не может быть хорошо и комфортно. Помимо этого, по отзывам многих знакомых нам приемных семей и усыновителей, мы узнаем, что их окружение стало больше поощрять и радоваться за них, нежели осуждать и крутить пальцем у виска. Уже появляется много историй, когда соседи или друзья приемных семей стали задумываться и забирать сирот домой.

Но многих по-прежнему останавливает сложное материальное положение, неуверенность в завтрашнем дне, неготовность близких, страх остаться без поддержки.

- Были ли какие-то неожиданные причины для отказа?

- Могу говорить только о неожиданных лично для меня причинах, все же сколько людей, столько страхов и волнений. Меня удивило опасение людей, что их семью и их детей подвергнут травле, будут издеваться и всячески осмеивать их решение, они не хотят слышать участливые реплики вроде "зачем вам это нужно", "лучше своих родите", "они все больные и плохие" и прочее.

- Я от нескольких человек слышал, что они боялись, что возьмут ребенка, вложат в него силы, привыкнут к нему, а он вырастет - и так их и не примет…

- Это вполне объяснимый страх, и этого боятся многие. Но я уверена, что вопрос не только в ребенке. Это вопрос совместной адаптации, своевременной помощи, вопрос своевременного запроса семьи на помощь и, естественно, возможности ее получить.

Сейчас люди, желающие усыновить ребенка, обязательно проходят школу приемных родителей. Там становится понятнее, какие могут возникнуть проблемы, как их можно решить, к кому обращаться и так далее.

Необходимо просто готовиться, методично и спокойно, потому что адаптироваться будут все: и сам ребенок, и семья, и близкие, и даже дальние родственники.

Однако не стоит забывать, что это нормальный процесс, он проходит, он имеет свои стадии. Не надо ничего пугаться: если внутри есть готовность, то все остальное решается.

Адвокат Галина Токунова рассказала о правилах усыновления детей-сирот

- Но ведь не все в итоге проходят процесс адаптации…

- К сожалению, да, кто-то не проходит. Адаптация – это очень важный момент. Многие приемные родители в свое время просто не догадывались, как она будет проходить. Из тех, кто возвращал детей, я уверена, большая часть не была просто готова к этому процессу. Обязательного прохождения школы приемных родителей не требовалось до осени 2012 года, и часть родителей была уверена, что их опыт воспитания своих кровных детей гарантирует успех в случае воспитания приемного ребенка. Кто-то не понимал, что оставшийся без семьи – это глубоко травмированный ребенок, и он несет свое горе с собой в семью. Семье это просто нужно понимать.

Если будущие родители к этому готовы, то все будет хорошо. Если ты знаешь, куда можно обратиться за помощью, знаешь, когда нужно бить в колокола, понимаешь, как наблюдать за ребенком, быть к нему внимательным, как его слушать и как его услышать, и так далее… Безусловно, все эти навыки можно получить, но лучше понимать свои возможности и способности заранее.

- Насколько сегодня ситуация в России благоприятна для тех, кто хочет приютить ребенка? Насколько легко получить консультацию, какую-то помощь, государственную или негосударственную поддержку?

- Сейчас государство довольно активно ищет и реализует способы и варианты помощи приемным семьям. Хотя на данный момент в основном только крупные города могут похвастаться к примеру активно работающими службами помощи и сопровождения приемных семей.

Что касается консультационной помощи, мы создали довольно информативный сайт измениоднужизнь. рф, да и не только мы, есть масса замечательных организаций, которые также стараются заполнить пробелы в информации.

Кроме того, у приемных семей существует запрос на свои сообщества, ассоциации, и они часто его самостоятельно реализуют. Там они могут общаться и делиться друг с другом историями, проблемами, помогать друг другу.

Что касается получения государственной поддержки, проблем с ее получением в виде пособий, льгот и других гарантий в основной массе не возникает, во всяком случае, по нашей информации.

"Мосгорсправка": Как усыновить ребенка?

- Какие вы видите основные проблемы, слабые места в работе с приемными семьями?

- Я вижу проблему вообще с институтом семьи. Когда возникает сложная ситуация в жизни обычной семьи, она, как правило, остается с ней один на один. Исходя из того, что сложные ситуации возникают все чаще и повсеместно, рассчитывать на резкое сокращение количества детей, попадающих в систему, не приходится.

Основная задача для сохранения любой семьи - вовремя предоставить поддержку и помощь, при этом и семья должна понимать, где и когда эту помощь искать.

- Существует ли какая-то статистика по всей стране, сколько сейчас детей-сирот, и многие ли из них попадают в семьи?

- По состоянию на этот год в системе находится около 110 000 детей. Статистика 2012 года говорит о том, что в семьи были устроены около 59 000 детей, при этом за этот же год выявлено всего 74 000 сирот.

- Скажите, многие ли забирают в семью сразу нескольких детей?

- Это не повальное явление, но оно существует. Часто случается так, что, ориентируясь на одного ребенка, родители неожиданно для себя буквально влюбляются и в ребенка, и в его братьев и сестер. Недавно у нас был совсем потрясающий случай: женщина забрала шесть сестер и брата - познакомилась и не смогла их там оставить. Это случилось буквально накануне Нового года, вот такой подарок.

Беседовал Григорий Смолицкий