К 90-летию Гарри Гаррисона: писатель о мечтах, России и обеде для Стругацкого

Гарри Гаррисон. Фото: harry-harrison.ru

11 марта американскому фантасту Гарри Гаррисону исполнилось бы с 90 лет. За свою жизнь он написал более двухсот рассказов и романов. Его произведения стали классикой научной фантастики,а особую известность приобрели книги из серии "Стальная крыса".

Мы собрали выдержки из интервью писателя разных лет, в которых он рассказывает о русских корнях и отношении к России, друзьях-фантастах, предчувствии смерти и о том, как однажды спас от голода Бориса Стругацкого.

О России и гуманности социализма

"Россия — очень культурная страна. Америка тоже культурная страна, но у нас все подчинено коммерции. Россия, к сожалению, тоже пошла по этому пути. Ваши политики не совсем правы, когда отказываются от того хорошего, что было при социализме. Капитализм не дает человеку никакой идеи, кроме денег. Это неправильно. Социализм намного гуманнее.

Я читал Солженицына, но он не совсем прав, потому что он сам пострадал. Поверьте мне, капитализм погубил гораздо больше невинных людей.

Моя мать родилась в Риге, затем жила в Санкт-Петербурге, но еще при царе ее семья перебралась в Америку. Ее папа был анархистом. Она была совсем маленькой, когда оказалась в Штатах, поэтому по-русски знала всего несколько слов: нужник, хлеб, пиво... Так что мой словарный запас невелик. В семье мы говорили по-английски. Отец мой по национальности ирландец: видите, сколько во мне разной крови намешано.

Помню первую поездку в СССР, кажется, это был то ли 1977-й, то ли 1978 год. Поселили меня в гигантской гостинице с названием "Космос". Первым делом меня повезли в Звездный городок, знакомить с вашими космонавтами. Серьезные, здоровые были мужики. Я все их пытал, как они могут есть из тюбиков — это же невкусно.

Я надеюсь, что Россию ожидает прекрасное будущее. К тому же мои книги здесь продаются значительно больше, чем в других странах. Русские очень дружелюбны. Россия - супердержава, и перестаньте переживать по этому поводу. Можете расслабиться"

О фэнтези

"Ненавижу! Фэнтези пишут глупые писатели для очень глупых читателей. Я не понимаю, как это можно читать... Критики считают, что моя трилогия "Молот и крест" — фэнтези, но это, скорее, историческая фантазия"

О российских фантастах

"Я лично встречался и даже дружил с некоторыми вашими фантастами. Например, с братьями Стругацкими. Они очень хорошие ребята.

Как-то Борис приехал на конгресс писателей-фантастов в США — это была, по-моему, его первая поездка за границу. Поклонники в Америке оплатили перелет, проживание в гостинице, а про питание как-то забыли. И он, человек большой комплекции, ходил голодный. Когда я узнал об этом, пригласил на обед: мы заказали рыбу, мясо, вино. Помню, Борис все время порывался запить мясо белым вином, а я все время останавливал его по-русски: "Это же некультурно" — и подливал красненького.

Ваши книги почти не переводят на английский, но мне очень нравится Иван Ефремов. К тому же у нас общие проблемы, о которых мы говорим на совместных конференциях. В США очень сложно быть фантастом, на это практически невозможно жить, поэтому я сначала переехал в Мексику, где мог покупать текилу всего за 25 центов, а затем в Италию"

Гарри Гаррисон. Фото: wikimedia.org

О друзьях-фантастах

"С Айзеком Азимовым мы практически выросли вместе. Помню, когда он развелся сначала с первой женой, очень хорошей женщиной, а затем и со второй — похуже, то впал в депрессию. Мы пришли к нему с приятелем, налили водки и говорим: "Пей!" Айзек, который спиртного в рот не брал, долго сопротивлялся, но поддался на наши уговоры и махнул водочки. Потом благодарил за то, что избавился от стресса.

Жаль, что этих замечательных людей уже больше нет в живых. Как и не осталось той научной фантастики, на которой я рос"

О будущем человечества

"Нам всем нужно задуматься о том, что приводит к экологическим проблемам. Нефти становится все меньше, а люди не производят, а потребляют. Я всегда старался изучать науку. Фантаст должен в ней ориентироваться. Нам всем нужно больше слушать ученых, а не политиков"

О писательском мастерстве

"Писательство — моя жизнь. Весь ее смысл заключается именно в том, что бы писать и дарить людям веру в что-то сверхъестественное, что-то необычайное. Прежде всего, главной целью любого писателя является передача не столько своего мировоззрения, сколько передача своего сокровенного смысла, своих поисков и находок, пусть даже они будут тысячу раз провальными и не верными. Но это свое — авторское"

О мечтах

"Я мечтаю о бессмертии, конечно же, ведь тогда не пришлось бы проживать жизнь заново. Бессмертие дарит нам вечность, где никто и никуда не должен спешить. Человек может годами сидеть на холме и созерцать скоротечность времени. Он может отправиться на любую планету, на которую захочет. Душа его будет, естественно, находиться в вечном поиске, но бессмертие гарантирует ему спокойный путь и достижение поставленных целей. Ведь, мы не достигаем их лишь по одной причине, знаете какой?

Мне кажется, что вселенная бессмертна, так как движение в ней циклично, а спиритичность взаимосвязей в ней не оставляет сомнений в том, что задумка космоса универсальная и таких галактик, как наша может оказаться великое множество. Сотни тысяч, а то и миллионы"

О смерти

"Это нечто противоположное от бессмертия. К примеру, я знаю, что умру до 89 лет. То есть более чем за год до 90-летия я кану в Лету своего личного бессмертия. Для меня смерть — нечто конкретное, осязаемое и безропотное. То, что случится с каждым, именно то, что уравнивает нас перед Вселенскими законами...

Но это не конец. Скорее начало, начало чего-то спокойного и умиротворенного"

Гарри Гаррисон скончался 15 августа 2012 года. Ему было 87 лет. "Покойся с миром, мой друг. Твои захватывающие приключения затронули жизни миллионов людей. Твои произведения были наполнены хоть и маловероятными, но всегда веселыми и волнующими авантюрами", - написал тогда на сайте писателя веб-мастер Майкл Кэрролл.

О Гаррисоне Писатель родился 12 марта 1925 года в штате Коннектикут в США. Он учился в художественной школе в Нью-Йорке, служил в ВВС США, где получил звание сержанта. В разные годы работал художником и редактором, после чего занялся профессиональной литературной деятельностью. Гаррисон любил путешествовать – он объездил более 50 стран. Долгое время жил в Мексике, Дании, Италии и других европейских странах. В последние годы обосновался в Ирландии, где жил в доме для престарелых. Гаррисон являлся членом Британской Научно-Фантастической Ассоциации, рыцарем ордена святого Фантония, основателем и президентом международной организации писателей-фантастов "World SF".

В тексте использованы цитаты из интервью, публиковавшихся в газетах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец", а также материалы с русскоязычного сайта писателя.