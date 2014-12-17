Закон о хранении персональных данных вступит в силу 1 сентября 2015 года

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Госдума перенесла дату вступления в силу закона о хранении персональных данных на 1 сентября 2015 года. С этого дня начнет действовать запрет на хранение персональной информации россиян за рубежом.
Депутаты проголосовали за перенос даты во втором и в третьем чтении. Отметим, что в первоначальной версии закона, который подписал Владимир Путин, стояла другое число - 1 сентября 2016 года. Затем депутаты предложили внести в него поправки и начать применять уже с 1 января 2015 года.
В результате же было решено сместить начало действия закона на год раньше - с 1 сентября 2016 года на 1 сентября 2015 года.
Напомним, Госдума 4 июля приняла во втором и третьем чтении законопроект об обязательном хранении на территории России персональных данных граждан страны, обрабатываемых через интернет. Таким образом, все сведения о россиянах будут храниться в базах данных, расположенных на территории России.
В первую очередь закон коснется социальных сетей и почтовых сервисов, которые при регистрации запрашивают контактные и личные данные россиян. К персональным данным отнесут, в частности, адреса электронной почты и личную переписку. Сайты-нарушители будут занесены в "черный список" Роскомнадзор. Этим списком станет специально созданный "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".
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Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом блокировать сайты, на которых содержатся персональные данные граждан, полученные с нарушением законодательства. Таким образом, Facebook, Twitter, Instagram и ряд других компаний фактически обяжут создавать хранилища данных на территории России.
Законопроект был принят 4 июля 2014 года. Согласно первоначальной версии документа, он должен был вступить в силу 1 сентября 2016 года, однако депутаты передвинули этот срок на 1 января 2015 года.
Закон обязывает не только хранить персональные данные россиян на территории РФ, но и указывать сведения о месте расположения таких баз данных. Кроме того, документ наделяет Роскомнадзор правом на основании решения суда ограничивать доступ к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных данных. Закон также предлагает создание так называемых "черных списков" сайтов-нарушителей - автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных".
Авторы законопроекта заявляли, что эта мера поможет более эффективно защищать права граждан России в части сохранности персональных данных и соблюдении тайны переписки. В Госдуме заявляли, что компании, у которых после вступления закона в силу не будет собственных хранилищ персональных данных россиян на территории РФ, смогут арендовать их.