Законопроект о "черных списках" сайтов вызвал волну протеста

11 июля Госдума приняла во втором, а затем в заключительном третьем чтении резонансный законопроект № 89417-6 о черных списках интернет-сайтов с запрещенной в РФ информацией.

Главная цель законопроекта – ограничить доступ к сайтам, на которых размещается нелегальная информация. Для этого планируется создать Единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен и (или) универсальных указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов сайтов в сети Интернет, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории РФ». Созданием, формированием и ведением реестра будет заниматься уполномоченный правительством орган, который может привлечь к работе оператора реестра – зарегистрированную в России некоммерческую организацию (НКО), обладающую необходимыми техническими средствами, сообщают "Вести.ру".

"Реестр страниц и сайтов, где размещается вредная для детей информация – так называемых "черных списков" – это никакая не цензура, никто не сидит и не вычеркивает, – заявила ИТАР-ТАСС один из разработчиков, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина.

По ее словам, механизм работы таков: оператор будет осуществлять мониторинг интернет-пространства по трем видам информации: детской порнографии, инструкциям по изготовлению или предложениям по приобретению наркотиков, а также по вариантам осуществления суицида. Если он найдет сомнительный ресурс, то немедленно сообщит об этом в Роскомнадзор. Далее ведомство направит уведомление владельцу сайта и хостинг-провайдеру, которые будут должны удалить нелегальную информацию. В случае, если они проигнорируют требование, сайт, его страницу или IP-адрес включат в реестр опасной информации. Как отметила Мизулина, появление в открытом реестре будет ударом по репутации. При этом никого за решетку не сажают, пока нет административного штрафа. Также она добавила, что сайты могут быть внесены в "черный список" по решению суда.

Ко второму чтению депутаты ввели норму, позволяющую обжаловать экспертизу сайта на наличие запрещенной информации в судебном порядке. Появилась поправка, которая наделяет НКО правом проведения общественного контроля в процессе мониторинга Интернета. В том числе это позволит общественникам открывать горячие линии. Еще одна важная поправка коснулась исключения административной ответственности в случае нарушения обсуждаемой инициативы.

Черные списки сайтов начнут функционировать с 1 ноября 2012 года.

Между тем ряд экспертов считают, что закон принесет больше проблем, чем пользы, пишут "Известия". Многие пункты закона допускают слишком широкую трактовку. В результате россияне могут лишиться доступа к популярным интернет-ресурсам: Facebook, LiveJournal, Twitter, ВКонтакте и многим другим. Но основную задачу – борьбу с детской порнографией – нормативный акт будет выполнять не всегда.

10 июля, в день обсуждения закона в Госдуме, протест против закона выразили сразу несколько крупных российских и зарубежных интернет-компаний. Так, на сутки приостановила работу «русская Википедия». Администрация сайта выразила опасения, что поправки могут стать основой для реальной цензуры в сети Интернет и приведут к формированию списка запрещенных сайтов и IP-адресов с их последующей фильтрацией.

«Следование положениям и формулировкам, вынесенным на обсуждение, повлечет создание в России аналога «великого китайского файервола». Практика применения законодательства, существующая в России, говорит о высокой вероятности худшего сценария, при котором вскоре доступ к Википедии будет закрыт по всей стране», - говорится в заявлении администрации ресурса.

Сервер блогов LiveJournal и социальная сеть «В контакте» разместили на главных страницах специальные заявления.

Откликнулся на событие и крупнейший российский поисковик Яндекс. В день принятия законопроекта он изменил свой слоган – в девизе «Найдется всё» красным было перечеркнуто слово «всё».

При клике на логотип появлялось разъяснение, адресованное пользователям.

«Для гражданского общества очевидны как необходимость борьбы с детской порнографией и вообще незаконным контентом, так и поддержание таких конституционных принципов, как свобода слова и доступа к информации, — говорится в нем. — Такие решения нельзя принимать скоропалительно, как это происходит сейчас. Предложенные методы дают почву для возможных злоупотреблений и вызывают многочисленные вопросы".

В среду заявление на эту тему появилось и в официальном блоге интернет-компании «Google Россия». "Мы, безусловно, поддерживаем намерение законодателей защитить детей в интернете. Однако мы полагаем, что возможные негативные последствия от применения закона превысят ожидаемый положительный эффект, поставив под угрозу доступ пользователей к легальным ресурсам", – отмечают в компании.

Администрация «Google Россия» напоминает, что закон предусматривает блокировку интернет-ресурсов хостинг-провайдерами по доменным именам и сетевым адресам. А, поскольку множество веб-сайтов и сервисов могут размещаться на одном IP-адресе, то при ограничении доступа к отдельно взятому материалу могут быть закрыты и другие, не нарушающие законодательство ресурсы.



Депутаты не прислушались к мнению «титанов» русскоязычного Интернета. Елена Мизулина, говоря о забастовках интернет-порталов, заявила, что за шумихой против законопроекта стоит педофильское лобби, которое боится потерять свои прибыли, пишет Lenta.ru. Депутат намерена обратиться в Министерство юстиции США с требованием расследовать акцию интернет-энциклопедии "Википедия."

Принятие закона вызвало новую волну негодования среди интернет-пользователей. Большинство же экспертов считают, что власти поторопились – законопроект "сырой", что в будущем повлечет за собой полную неразбериху.

«Главная цель должна быть – найти автора и его «закрыть». Сейчас закон направлен на закрашивание надписей на ржавом заборе, вместо того чтобы пытаться найти автора этих надписей. Это отвлекает силы от нужной и важной борьбы с противоправным контентом. А принятый закон вызовет обратную реакцию – так называемый эффект интернет-линзы», – сказал «Известиям» директор Координационного Центра национального домена сети Интернет Андрей Колесников.