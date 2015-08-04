"Ламбада-маркет" открыла онлайн-магазин одежды

Фото: facebook.com/lambadamarket

Известная столичная ярмарка дизайнерской одежды "Ламбада-маркет" открыла самостоятельный онлайн-магазин. Об этом организаторы заявили на своей странице в Facebook. Теперь на официальном сайте "Ламбады" можно приобрести одежду, обувь, аксессуары, украшения и товары для дома. Кроме того, зарегистрировавшись на сайте, любой пользователь сможет создать свой собственный магазин и продавать вещи своего производства.

"Это означает, что отныне покупать и продавать особенные вещи можно не только на ярмарке в Москве и Петербурге, но и в любой удобный для вас момент из любой точки России," – говорится в сообщении компании.

"Ламбада-маркет" – это современный рынок выходного дня, существующий с 2009 года. Обычно, в "Ламбада-маркете" участвуют 190 магазинов, дизайнеров и частных лиц. Они представят одежду, обувь, аксессуары, украшения, мебель, вещи для интерьера, бытовые принадлежности, игрушки, книги и пластинки.