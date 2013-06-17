Расписание столичных лекций: 17 – 21 июня

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 17 июня

В пресс-центре "РИА Новости" в рамках "Научного понедельника" посмотрят фильм "Какого пола мой мозг?". Зрители смогут узнать, почему мужчины и женщины плохо друг друга понимают и по-разному реагируют на одни и те же ситуации. В рамках научного диспута генетики, нейробиологи, антропологи, психологи вместе с аудиторией постараются объяснить, где проходит граница между полами.

Начало в 19.00. Вход свободный, однако необходима регистрация по телефону (495) 645-64-72 (многоканальный) или по e-mail: accreditation@rian.ru. Вход в Агентство при наличии паспорта.

Адрес: ФГУП РАМИ "РИА Новости", Зубовский бульвар, 4.

В Государственном центре современного искусства расскажут о карательной психиатрии в России. Во время психиатрического перформанса "Я, Чаадаев". Чаадаев выйдет к зрителям и расскажет свою историю, излагая идеи так, что уже непонятно, жил ли он 180 лет назад, или он один из нас. Вторая из скандальных статей Чаадаева, "Апология сумасшедшего", соединяется с "Энциклопедией русской души" Виктора Ерофеева, написанной в конце XX века, и два вроде бы непохожих текста вдруг срастаются до полной неотличимости друг от друга. Еще одним элементом становится фрагмент из книги Виктора Пелевина "Ананасная вода для прекрасной дамы", тоже неожиданно рифмующийся с высказываниями Чаадаева.

Начало в 19.30, вход свободный, однако необходима регистрация по e-mail beuys.theatre@gmail.com.

Адрес: Государственный центр современного искусства, улица Зоологическая, дом 13, строение 2.

На лекции профессора Евгения Жаринова "Охота на ведьм" можно будет узнать о причинах охоты на ведьм в Средневековье, а также о механизмах, управляющих их палачами и толпой.

Начало в 20.00. Стоимость – 400 рублей, также необходима записать по телефону 8-916-998-46-34 34 (достаточно отправить смс-сообщение, указать имя, количество мест, фамилию лектора).

Адрес: Институт журналистики и литературного творчества, Калашный переулок, дом 3.

Вторник, 18 июня

В лектории книжного магазина "Додо" расскажут о терменвоксе – первом концертном электромузыкальном инструменте, изобретенном русским физиком-акустиком Львом Терменом в 1919 году. Для игры на терменвоксе не требуется прикосновений - музыка рождается от движений рук исполнителя в воздухе, возле двух антенн.

Для этого удивительного инструмента музыку писали Дмитрий Шостакович, Альфред Шнитке и другие. В популярной музыке терменвокс используют в своих композициях Led Zeppelin, Pink Floyd, Sting, "Сплин" и "Аквариум".

Правнук Льва Термена, создатель первого русскоязычного портала о музыкальной культуре терменвокса Петр Термен не только проведет ликбез по истории музыкального инструмента, но и даст мастер-класс игры на терменвоксе для всех желающих.

Вход свободный. Начало в 19.30.

Адрес: книжный магазин "Додо", улица Восточная, дом 4, корпус 1.

18 июня в "Гоголь-центре" пройдет дискуссия о творчестве немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера.

Последней премьерой сезона в театре станет спектакль Владислава Насташева "Страх" по мотивам киноленты "Страх съедает душу" Фассбиндера, который завершит серию постановок по киносценариям зарубежных фильмов.

На дискуссии, приуроченной к событию, речь пойдет о личности Фассбиндера, о его фильмах, о трудностях их перевода на театральный язык.

Начало в 20.00. Вход свободный, однако необходима регистрация.

Адрес: "Гоголь-центр", улица Казакова, дом 8.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссии.

Среда, 19 июня

В Еврейском музее и центре толерантности пройдет лекция "Под землей. Подземные дворцы для пролетариата", на которой расскажут о строительстве метрополитена в Москве и рождении мифа о прекрасных дворцах подземки.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Адрес: Еврейский музей и центр толерантности, улица Образцова, 11, 1А.

А в Еврейском культурном центре на Никитской поговорят о моде на фабрике грез. Историк моды Людмила Алябьева расскажет о привязанности моды и кинематографа, который с первого своего дня стал для модельеров подиумом для демонстрации моделей одежды. Например, после выхода на экраны фильма "Дикарь" с Марлоном Брандо в моду вошла модель 501 джинсов Levi’s, а после сериала "Секс в большом городе" многие женщины стали мечтать о туфлях от Маноло Бланика.

Лекция сопровождается богатыми иллюстрациями: от модных гравюр и фотографий до отрывков из модных показов, кинофильмов, модных короткометражек и музыкальных видео.

Начало в 19.00. Стоимость – 500 рублей.

Адрес: Еврейский культурный центр на Никитской, улица Большая Никитская, дом 47/3.

Четверг, 20 июня

В институте "Стрелка" архитектор из Нью-Йорка и партнер известного бюро Diller Scofidio + Renfro Чарльз Ренфро прочтет лекцию о том, как дать старым зданиям и пространствам новую жизнь на примере своих проектов: Линкольн-центра и общественного парка Хай-Лайн в Нью-Йорке.

Начало в 20.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: институт "Стрелка", Берсеневская набережная, дом 14, строение 5а.

Пятница, 21 июня

В "Гараже" прочитают лекцию об искусстве перестройки. Слушатели узнают о том, как аукцион Sotheby's 1988 года повлиял на московское неофициальное искусство и о том, как в эпоху перестройки открывались первые частные галереи.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Образовательный центр "Гараж", улица Крымский вал, дом 9, строение 4.

Сетевое издание М24.ru проведет онлайн-трансляцию дискуссии.