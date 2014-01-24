Закон о дактилоскопии для иностранцев поможет в борьбе с терроризмом

Закон о дактилоскопии для иностранцев поможет в борьбе с преступностью

Новый законопроект российского МИДа об отпечатках пальцев поможет в борьбе с преступностью и терроризмом в нашей стране. Об этом в эфире радио "Москва FM" рассказал член Общественного совета при Федеральной миграционной службе России Игорь Барциц.

"В данном случае речь идет о долгосрочных визах для иностранных граждан", - пояснил он.

По его словам, исключения могут быть сделаны при получении краткосрочной, трехдневной, визы, поездке на культурные мероприятия. Данная мера вводится в России в ответ на решение европейских властей, которые собираются дактилоскопировать россиян с 2015 года.

"Не мы первые это начали. Такие же меры принимают в США, Великобритании, Японии, Южной Кореи", - подчеркнул Барциц.

Напомним, что российские дипломаты предлагают брать отпечатки пальцев у всех иностранцев. Законопроект подготовило Министерство иностранных дел, планируется, что документ вступит в силу с 1 июля этого года.

В рамках пилотного проекта снимать отпечатки будут в российских посольствах в Великобритании, Дании, Мьянме и Намибии, а также в пункте пограничного контроля московского аэропорта "Внуково".