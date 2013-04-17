Кошелек или жизнь: крупнейшие ограбления в Москве за последний год

Фото: ИТАР-ТАСС

В прошлом году в Москве было зарегистрировано более 180 тысяч преступлений, причем грабить стали чаще почти на 5%. В этом году, по словам полицейских тенденция сохраняется. Так, 17 апреля 2013 года на северо-востоке Москвы трое неизвестных отобрали у автомобилиста четыре миллиона рублей.

Сетевое издание M24.ru вспоминает самые крупные ограбления в Москве за последний год.

10 июля 2012 года семь человек напали на инкассаторов, избили их и забрали деньги из банковского броневика. После нападения они скрылись на элитных иномарках, сумма ущерба составила 18 миллионов рублей.

9 августа двое злоумышленников отобрали у мужчины девять миллионов рублей. Грабители напали на него, когда он вышел из пункта обмена валюты и сел в свою машину. Пострадала только машина – налетчики разбили окна автомобиля.

В конце августа 2012 года на юго-востоке столицы произошло два ограбления, причем преступникам помогли столичные заторы – преступления были совершены прямо в пробках.

Налетчикам удалось получить около 20 миллионов рублей, но через 20 минут после второго ограбления полицейским удалось задержать одного из подозреваемых.

24 сентября на юго-востоке Москвы преступники напали на гражданина Китая и отобрали у него сумку с 17 миллионами рублей. Грабители угрожали уроженцу Поднебесной пистолетом и палкой, скрылись злоумышленники на машинах с литовскими номерами.

В этом же месяце на северо-западе Москвы был ограблен офис. Преступники связали охранника фирмы, вскрыли кабинет директора компании и вынесли сейф. Добычей злоумышленников стали девять миллионов рублей.

3 апреля 2013 года на Люсиновской улице пятеро неизвестных напали на мужчину, выстрелили в него и забрали сумку с наличными. Ущерб составил 20 миллионов рублей, пострадавший был госпитализирован.

Еще одно крупное ограбление было совершено 15 апреля 2013 года. Преступники проникли к безработной женщине в квартиру, откуда забрали 14 наручных коллекционных часов, бриллиантовые и золотые запонки, а также люксовый мобильный телефон Vertu.

Отметим, по словам сотрудников полиции, ограбления на сумму до пяти миллионов рублей совершатся в столице каждую неделю.

Сергей Блохин