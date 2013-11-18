Boeing поможет в расследовании авиакатастрофы в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС
Компания-производитель упавшего в Казани самолета готова оказать России содействие в расследовании авиакатастрофы в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Boeing. По запросу властей компания предоставит техническую информацию о самолете.
В соответствии с международным протоколом, все запросы, касающиеся расследования авиапроисшествий, должны быть направлены в Национальный совет по безопасности транспорта (National Transportation Safety Board).
"Техническая команда Boeing начнет оказать содействие в расследовании по запросу российских властей и Межгосударственного авиационного комитета", - сообщает пресс-служба компании.
Также Boeing выразил соболезнования семьям погибших.
Авиакатастрофа унесла жизни 50 человек, среди них 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.