Boeing поможет в расследовании авиакатастрофы в Казани

Фото: ИТАР-ТАСС

Компания-производитель упавшего в Казани самолета готова оказать России содействие в расследовании авиакатастрофы в Казани, об этом сообщается на официальном сайте Boeing. По запросу властей компания предоставит техническую информацию о самолете.

В соответствии с международным протоколом, все запросы, касающиеся расследования авиапроисшествий, должны быть направлены в Национальный совет по безопасности транспорта (National Transportation Safety Board).

"Техническая команда Boeing начнет оказать содействие в расследовании по запросу российских властей и Межгосударственного авиационного комитета", - сообщает пресс-служба компании.

Также Boeing выразил соболезнования семьям погибших.

Авиакатастрофа унесла жизни 50 человек, среди них 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе двое детей.