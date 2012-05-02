Правительство Москвы разработает концепцию развития общепита

Власти Москвы планируют разработку концепции развития общественного питания в городе.

Замруководителя Департамента торговли и услуг Александр Иванов сообщил, что власти решили сделать общепит доступным для малообеспеченных горожан, улучшить его рацион, обеспечить низкие цены по сравнению со среднероссийскими, а также улучшить обслуживание льготных групп - инвалидов, ветеранов, пенсионеров.

Перед разработкой концепции департамент намерен провести детальный анализ действующей в столице системы общественного питания. В частности, экспертная группа должна будет просчитать ценовую доступность продукции предприятий общепита, качество и безопасность услуг, кадровое обеспечение, а также проанализировать работу компаний в зарубежных мегаполисах, определив, какие из их методов могут быть использованы в столице. На это из городского бюджета уже выделено 2,5 миллиона рублей.

"Общепит на самом деле - это одна из инновационнейших отраслей. Есть большое количество современных технологий, не очень дешевых, но позволяющих сохранять продукты и оптимизировать труд людей", - передает слова Иванова Информационный центр Правительства Москвы.