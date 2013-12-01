Стадионы: Дворец спорта "Мегаспорт"

"Большая Москва": Дворец спорта "Мегаспорт"



Открылся 15 декабря 2006 года. В комплексе девять надземных этажей. Строили дворец спорта к Чемпионату мира по хоккею 2007 года. В "Мегаспорте" были проведены предварительные матчи групп A и D, а также группы E квалификационного раунда. Все матчи плей-офф, в том числе финал и матч за бронзу.

Чемпионат мира по фигурному катанию 2011 года должен был пройти в Японии, но после землетрясения он был перенесен в Москву. 24 марта было решено выбрать "Мегаспорт" как арену для проведения ЧМ. Чемпионат мира прошел с 25 апреля по 1 мая 2011 года.

Зал может трансформироваться в спортивную площадку для проведения состязаний по волейболу, баскетболу, гандболу, теннису, гимнастике и боксу. В настоящий момент основная арена временно закрыта для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2016 года.

Главные события: чемпионат мира по хоккею с шайбой (2007), "Финал четырёх" волейбольной Лиги чемпионов (2007), Кубок Легенд (2009, 2010), чемпионат Европы по боксу (2010), чемпионат мира по фигурному катанию (2011).

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