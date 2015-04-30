ЦБ понизил ключевую ставку до 12,5%

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Центробанк снизил ключевую ставку с 14 процентов до 12,5 процента, сообщается на сайте регулятора.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до уровня менее 8 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

"По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков ЦБ будет готов продолжить снижение ключевой ставки", - отмечает пресс-служба регулятора.

Ключевую ставку могут понизить до 12 процентов – эксперт

Как ранее говорил президент ассоциации региональных банков "Россия", зампред думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков: "Для тех, кто хочет приобрести жилье, используя ипотечный кредит, очевидно, это неплохая поддержка.Если ключевая ставка снизится на 2 процента, значит, ипотеку смогут давать под 10 процентов. Это увеличит спрос на жилье в новостройках и подстегнет строительство, поможет развиваться нашей экономике".

Предыдущее снижение было 13 марта, тогда ЦБ понизил ключевую ставку с 15 до 14 процентов годовых.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Банк России поднял ключевую ставку до 17 процентов. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. 30 января ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 17 до 15 процентов. В 2014 году регулятор постоянно повышал ключевую ставку, объясняя свои действия борьбой с возросшими инфляционными рисками.