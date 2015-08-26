Столичные автомобилисты опасаются скачка цен на бензин

Столичные автомобилисты ожидают резкого роста цен на бензин

Столичные автовладельцы опасаются резкого роста цен на бензин. На мировых биржах "черное золото" сегодня стоит, как в марте 2009. Однако шесть лет назад 95-й бензин в Москве продавался по 20 рублей за литр, а сегодня уже по 37 рублей, передает телеканал "Москва 24".

Автовладельцы бьют тревогу. Водители опасаются, что платить за бензин им придется чуть ли не 45 рублей за литр. В своих расчетах они исходят из того, что с 1 сентября Россия снижает на 18 процентов экспортные пошлины на нефть. Это означает, что добывающим компаниям будет выгоднее продавать черное золото за границу.

С каждой тонны отправленной за рубеж, они будут дополнительно зарабатывать 23 доллара. Обыватели сразу сделали прогноз, что на внутреннем рынке нефти станет меньше, и соответственно бензин станет дороже. Впрочем, специалистов эта логическая несостыковка не удивляет. Бензин – продукт социально значимый, и цены на него, в отличие от Европы, у нас регулируются чуть ли не вручную.



"У нас в конечной цене одного литра топлива стоимость нефти составляет около 5–7 процентов, нашей внутренней нефти. Поэтому даже ее изменение, так сказать, на большую величину, мало к чему приведет. К тому же стоимость нефти у нас на внутреннем рынке выросла именно из-за того, что вырос налог на добычу полезных ископаемых", – рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

Кроме того нефть мы не покупаем за рубежом, а продаем, поэтому ее цена на мировых биржах наш рынок не затрагивает, говорят эксперты. Более того, цены, которые московские водители видят на заправках, мало зависят от стоимости оптовых партий топлива на российских биржах.



"Крупнооптовый рынок является самым волатильным, цены на нем изменяются наиболее часто. Обычно под влиянием, в первую очередь, фундаментальных факторов, таких как спрос и предложение. Цены в рознице находятся под пристальным влиянием, то есть вниманием регулирующих органов. Это в первую очередь федеральная антимонопольная служба и Минэнерго", – отметил вице-президент международного ценового агентства Виктор Парно.

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Другими словами, как бы нефтяные компании не задирали цены на топливо, владельцам заправок государство не позволит реагировать на такие скачки. Так, с января по июнь этого года бензин на бирже подорожал примерно на 30 процентов и только после этого начал дешеветь, а бензин на АЗС за это время вырос в цене всего лишь на 3,5 процента.

Впрочем, стоимость топлива на заправках регулирует не только государство, но и сами потребители. Дорогой бензин автолюбители просто не будут покупать, уверены экономисты.



"Здесь ситуация комплексная, потому что с одной стороны это действительно зависит от вас, вы можете голосовать рублем – покупать бензин на другой заправке или ограничить количество поездок. С другой стороны, есть объективные факторы, которые влияют на работу заправок. То есть дешевле, чем определенного уровня для просто их функционирования, они продавать вам не смогут", – объяснил директор Московского нефтегазового центра Денис Борисов.

Новая экспортная пошлина, на которую с сентября начнут ориентироваться нефтяники, не сильно изменит ситуацию. Однако ближайший месяц продавать бензин в России нашим производителям будет практически также выгодно, как в Европе. Тех, кто пытался создать искусственный дефицит топлива на заправках, как год или 2 назад, регуляторы рынка уже ударили по рукам.

"Благодаря ФАС та ситуация, которая не отечественном бензиновом рынке, которая есть сейчас, она гораздо лучше, чем было летом прошлого года. И мы действительно на текущий момент имеем некий запас прочности по балансу спроса и предложения, который говорит о том, что впервые за несколько лет мы можем и не получить никаких проблем в период осенних ремонтов на НПЗ", – добавил директор по развитию бизнеса аналитического агентства Михаил Турукалов.

Однако к повышению цен на топливо водителям готовиться придется. Но опять-таки – ближе к концу года и только в пределах инфляции. Другим способом компенсировать колебания оптовых цен на бензин они не смогут.